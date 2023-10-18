به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، بلومبرگ مدعی شد که جو بایدن، رییس جمهور آمریکا قصد دارد تا در راستای کمک تسلیحاتی به رژیم صهیونیستی، رژیم کی‌یف و جزیره تایوان، پیشنهاد لایحه بودجه کمکی ۱۰۰ میلیارد دلاری را در کنگره مطرح کند.

بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت که جزئیات این لایحه «همچنان در دست بررسی است اما این بودجه کل سال مالی که اکتبر ۲۰۲۴ به پایان می‌رسد را دربر می‌گیرد.» درخواست قبلی تخصیص بودجه به اوکراین که به عزل کوین مک‌کارتی، رییس مجلس نمایندگان آمریکا منجر شد، ۲۴ میلیارد دلار بود و تنها سه ماه را پوشش می‌داد.

درحالی که اکثر دمکرات‌ها و جمهوری‌خواهان حامی ارسال کمک نظامی به رژیم صهیونیستی هستند، جمهوری‌خواهان درباره تخصیص بودجه بیشتر به کی‌یف، تمایل کمتری دارند. مایکل مک‌کال، رییس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، هفته گذشته پیشنهاد تجمیع کمک خارجی به تل‌آویو، کی‌یف و تایوان با لایحه تشدید تدابیر امنیت مرزی را مطرح کرد تا از این طریق این بودجه را برای هم‌حزبی‌های خود قابل هضم‌تر کند.

مجلس نمایندگان پیش از پیگیری روند تصویب لایحه باید سخنگوی جدیدی برای این مجلس برگزید که تاکنون موفق به این کار نشده است.

چاک شومر، سناتور دمکرات ایالت نیویورک که ریاست اکثریت سنای آمریکا را برعهده دارد، به بلومبرگ گفته است که انتظار دارد پیشنهاد بایدن تا پایان هفته به مجلس نمایندگان برسد.

شومر گفت: تمایل داریم تا روند تصویب لایحه بسته کمکی تکمیلی هر چه سریع‌تر به جریان بیفتد چون هم اسراییل و هم اوکراین نیاز شدیدی دارند.

براساس گزارش نیویورک‌تایمز، رژیم صهیونیستی به منظور تداوم جنگ‌افروزی و کشتار مردم بی‌دفاع غزه پس از عملیات بزرگ مقاومت اسلامی فلسطین علیه این رژیم، از آمریکا درخواست کمک «اضطراری» ۱۰ میلیارد دلاری کرده است.

جنت یلِن، وزیر خزانه‌داری آمریکا به‌تازگی مدعی شد که آمریکا برای حمایت اوکراین و رژیم صهیونیستی «منابع کافی داشته و می‌تواند از عهده تامین مالی دو جنگ برآید!» واشنگتن تاکنون دست کم ۱۱۳ میلیارد دلار شامل ۴۴ میلیارد دلار در قالب تسلیحات، به کی‌یف کمک کرده است.