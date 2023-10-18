هنرمندان جبهه مقاومت جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، جمعی از هنرمندان و مدیران فعال عرصه سینما، تئاتر، مستند، عکس، هنرهای تجسمی و ادبیات پایداری در حمایت از مردم مظلوم فلسطین بیانیه بنیاد فرهنگی روایت فتح را امضا کردند.

متن این بیانیه بدین شرح است:

بِسمِ اللهِ القاصِمِ الجَبّارین وَ مُدرِکِ الهارِبین

بِأَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ / به کدامین گناه کشته شدند؟

«بار دیگر دست قساوت نوادگان قابیل در خون زنان و کودکان و بیماران و مجروحان بی پناه غزه فرو رفت و لبخند شیطانی و رضایت بر چهره منحوس سردمداران زر و زور و تزویر صهیونیسم سفاک نشست. این فاجعه دردناک که از غیض حماسه طوفان الاقصی سلحشوران فلسطینی و فرو ریختن هیبت پوشالی رژیم صهیونیستی رخ داد، آزمونی است برای مرزبندی و تعیین دیگرباره باورمندان جبهه حق که ندای «کونوا للظالم خصما و للمظلوم عونا» را از گلوی مبارک امیر مؤمنان، علیه السلام شنیده‌اند و در صف متحد و منسجم ملت‌های مسلمان، کابوس آن درندگان کودک‌کش شوند. ما هنرمندان جبهه مقاومت ضمن اظهار انزجار شدید خود از جنایات غاصبان صهیونیست، کشتار فجیع مجروحان بی‌پناه و مردم بی‌دفاع غزه را محکوم نموده و روشن و رسا اعلام می‌داریم که یار و کنار مردم نستوه و مقاوم فلسطین خواهیم بود و آن‌ها را تنها نمی‌گذاریم.

سکوت دردناک حاکمان ناشایست جهان و مدعیان کذاب حقوق بشر تازگی ندارد، اما لازم است جبهه جهانی هنرمندان مقاومت، ضد این فجایع و نسل‌کشی غیر قابل انکار صورت بندد و هنرمندان متعهد جهان به عهد انسانی و الهی خود عمل نمایند.

در پایان به ساحت قدسی منجی عالم بشریت (عج) و همه احرار جهان عرض تعزیت و تسلیت داریم و امیدواریم بنا به حقیقت تاریخی پیروزی خون بر شمشیر، خون مردم مظلوم فلسطین شجره طیبه مقاومت را آبیاری نماید، سفاکان غاصب اسرائیلی را در سیلاب خود غرق کند و به آزادی قدس شریف منتهی شود. الیس الصبح بقریب؟»

اسامی امضا کنندگان بدین شرح است:

احمدرضا درویش، داریوش ارجمند، سید عباس میرهاشمی، مسعود نجابتی، فرهاد قائمیان، بهروز افخمی، پژمان لشکری پور، جواد شمقدری، حبیب الله والی نژاد، جهانگیر الماسی، رضا برجی، گلعلی بابایی، اصغر بختیاری، حسن قائدی، حسن روح الامین، سید محمد نادری، احمد کاوری، محمد روح الامین، داوود فتحعلی‌بیگی، سیدمحمد میرزمانی، سیدمسعود شجاعی طباطبائی، شهریار بحرانی، طاهر شیخ الحکمایی، هوشنگ جاوید، حسین مسافر آستانه، حمید بهمنی، حمید حسام، خیر الله تقیانی پور، سیدمحمد حسینی، سعید سعدی، عبدالحمید قدیریان، حسین کشتکار بوشهری، تورج زاهدی، داوود مرادیان، قادر آشنا، کوروش زارعی، محمدعلی گلریز، مالک سراج، راضیه تجار، محمدرضا شرف الدین، محمدرضا شفیعی، هوشنگ توکلی، مهرداد رایانی مخصوص، محمدحسین نیرومند، محمود بدرفر، انسیه شاحسینی، حسین امیری رز، قاسم بخشی، احسان باقری، احمد عباسی، اسماعیل داوری، اکبر بخشی، اکبر عسکری، پرویز رمضانی، جواد حق پناه، حسن لایقی، محمد سعید نقاشیان، حسین خوشبین، حسین کیوان نیا، بهار نوحیان، حمزه قربانی، سعید یزدانی، سهیلا راجی کاشانی، سید شهاب الدین طباطبایی، سیدحسین محمودزاده، عباس فلاح، عباسعلی فلاح، عبدالرحمن شلیلیان، علی سلیمانی، علی فریدونی، علی کیوان نیا، علیرضا اسحاقی، مجید فراهانی، محمد بخشی، محمد پوستیان، محمدحسین قدمی، محمد صنعتی، محمد میرکانی، محمد یزدانی خرم، محمود عباسی، محمود عبدالحسینی، محمود نیک نژاد، مرتضی اکبری، مرتضی طهماسبی، مسعود دارابی، مصطفی بافرونی، مصطفی کارگرشریف، مصطفی مرندی، مهدی افجه، مهدی خطیبی، مهدی طوقانی، مهدی فرقانی پور، مهرداد دبیری، مهرزاد ارشدی، ناصر افراسیابی، ناصر درخشان، هوشنگ میرزایی، ابراهیم اصغری، ابراهیم نبی‌پور، ابوالفضل همراه، ابوالقاسم حاج محمدی، احمد جان میرزایی، احمد حائری، احمدرضا نصری، اصغر آهار، اعظم بروجردی، امیر اسماعیلی، امیرحسین شفیعی، امین اشرفی، انوش معظمی، آرش زینال خیری، توحید معصومی، جواد تمدنی، حامد جعفرنژاد، حجت عیدی، حسن علایی فعال، حسن وارسته، حسین خورشیدی، حسین محروقی، حمید نیلی، داود صبوری، ابوذر پورمحمدی، جلال غفاری، رضا رستمی، رضارستگار، زهرا اسدی، زینب مولایی، سعید زنگنه، سعید نجفیان، سیدسعید سیدزاده، سید مجتبی میری، سید محمدرضا میری، سیدمحمود خیرالامور، سیدیعقوب حسینی، طاهره کوه کن، عباس گودرزی، عبدالحسین بدرلو، علی بحرینی، علی کلیج، علی واحدیان، علی یعقوب زاده، علیرضا استرابی، علیرضا جلیلی فر، علیرضا معروفی، فاطمه دانشور، فرزانه مردی، فرشاد رضایی دوست، فرهاد حدادی، فریبا انیسی، کبری خدا بخش، کریم خوشمرام، کمال الدین شاهرخ، لیلی زهدی، مجید جیران‌پور، محسن جوادی، محسن سلیمانی فارسانی، محسن طلایی، محسن علی اکبری، محسن نوری، محمد افلاکی، محمد حبیبی، محمد حسن زاده، محمدحسین حیدری، محمدحسین خوشنواز، محمد عباسی، محمدعلی نادری، محمد کاظم تبار، محمدتقی فهیم، محمدجواد اسلامی، محمدحسین شیرازی، محمدرضا صفار خوش اقبال، مرتضی اسدی، مرتضی قاضی، مرضیه نظرلو، مصطفی خوش طینت، مصطفی رستمی راد، مصطفی گودرزی، مصطفی نظر، مهدی توکلیان، مهدی خزائی، مهدی صاحبی، مهدی متولیان، مهدی محمد خانی، مهدی مددکار، مهدیه زکی زاده، مهدیه عین الهی، میر کیوان خلیل پور، ناصر درخشان، وحید ثابت قدمان، وحید شفیعی، ولی الله صابری، یاسمن نصرتی و ...