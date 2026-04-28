  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۸

تورج زاهدی خطاب به هنرمندان: بدون یادکردن از دشمن چطور همدردی می‌کنید؟

یکی از پژوهشگران و خوانندگان پیشکسوت موسیقی در برنامه «ترنم» شبکه رادیویی فرهنگ با اشاره به جنایت دشمن در حمله مدرسه «شجره طیبه» میناب به طرح نکات متفاوتی پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، تورج زاهدی پژوهشگر، نویسنده و خواننده پیشکسوت موسیقی که بسیاری از مخاطبان او را با خوانندگی تیتراژ موسیقی «کوچک جنگلی» و «شیر سنگی» می شناسند در برنامه «ترنم» شبکه رادیویی فرهنگ ضمن اشاره به جنایات دشمن در جریان جنگ تحمیلی رمضان اظهار کرد: حمله دشمن صهیونیستی و آمریکایی به مدرسه «شجره طیبه» میناب داغ این کودکان عزیز را در دل همه ما کاشت. آنها ادامه‌دهنده خط شهدای عاشورا و شهیدانی کربلایی هستند. اما یاد کردن از این شهدا که کودکان عزیزی هستند که اکنون با حضرت رقیه سلام‌الله علیها هم‌نشینند، بدون یاد کردن از دشمن اصلی، پیام نتانیاهویی تلقی می‌شود.

وی افزود: من می‌بینم بسیاری از چهره‌های سینمایی، موسیقایی، ورزشی، هنری، ادبی یا ... اصلاً یادی از این اتفاقات نمی‌کنند، یا وقتی یاد می‌کنند فقط از «وطن» حرف می‌زنند. حُبّ وطن را مگر کسی هست که دوست نداشته باشد؟

زاهدی در پایان یادآور شد: حتی نتانیاهو و دارودسته‌اش هم ادعا می‌کنند که وطن را دوست دارند. آنها هم می‌گویند ما عاشق مردم ایران هستیم. اما باید یک وجه تمایزی باشد. نمی‌شود بدون یاد کردن از دشمن، اظهار همدردی کرد.

کد مطلب 6813571

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها