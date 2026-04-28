به گزارش خبرنگار مهر، تورج زاهدی پژوهشگر، نویسنده و خواننده پیشکسوت موسیقی که بسیاری از مخاطبان او را با خوانندگی تیتراژ موسیقی «کوچک جنگلی» و «شیر سنگی» می شناسند در برنامه «ترنم» شبکه رادیویی فرهنگ ضمن اشاره به جنایات دشمن در جریان جنگ تحمیلی رمضان اظهار کرد: حمله دشمن صهیونیستی و آمریکایی به مدرسه «شجره طیبه» میناب داغ این کودکان عزیز را در دل همه ما کاشت. آنها ادامهدهنده خط شهدای عاشورا و شهیدانی کربلایی هستند. اما یاد کردن از این شهدا که کودکان عزیزی هستند که اکنون با حضرت رقیه سلامالله علیها همنشینند، بدون یاد کردن از دشمن اصلی، پیام نتانیاهویی تلقی میشود.
وی افزود: من میبینم بسیاری از چهرههای سینمایی، موسیقایی، ورزشی، هنری، ادبی یا ... اصلاً یادی از این اتفاقات نمیکنند، یا وقتی یاد میکنند فقط از «وطن» حرف میزنند. حُبّ وطن را مگر کسی هست که دوست نداشته باشد؟
زاهدی در پایان یادآور شد: حتی نتانیاهو و دارودستهاش هم ادعا میکنند که وطن را دوست دارند. آنها هم میگویند ما عاشق مردم ایران هستیم. اما باید یک وجه تمایزی باشد. نمیشود بدون یاد کردن از دشمن، اظهار همدردی کرد.
نظر شما