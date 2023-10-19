رایزنی وزیر خارجه آلمان با «ریاض المالکی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، آنالنا بائربوک وزیر خارجه آلمان امروز پنجشنبه در تماسی تلفنی با ریاض المالکی، وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین گفتگو کرد.

وزارت خارجه آلمان در رسانه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) ضمن اعلام این خبر اضافه کرد که برای آنالنا بائربوک مهم است که سفر مجدد خود به غرب آسیا را با این گفتگو آغاز کند.

از سوی دیگر، وزارت خارجه آلمان در پیامی عوام‌فریبانه در «ایکس» نوشت: ما شاهد درد و رنج زنان و مردان فلسطینی هستیم. برای آنالنا بربوک مهم بوده است که سفر خود به خاورمیانه (غرب آسیا) را با گفتگویی تلفنی با ریاض الملکی، وزیر خارجه اراضی فلسطینی آغاز کند.

اشک تمساح عوام فریبانه برلین برای مردم مظلوم فلسطین در حالیست که «اولاف شولتز» صدراعظم آلمان سه شنبه هفته جاری در تل آویو در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اشغالگران قدس اعلام کرد که برلین همیشه در کنار رژیم صهیونیستی خواهد بود.

صدراعظم آلمان در این کنفرانس مطبوعاتی مشترک گفت: همانطور که هفته گذشته در «بوندستاگ» (Bundestag؛ پارلمان آلمان) گفتم، در شرایط سخت، آلمان تنها یک جایگاه دارد و آن هم در کنار (رژیم) اسرائیل است.

«اولاف شولتز» گفت که امنیت رژیم صهیونیستی و شهروندانش برای آلمان بسیار مهم است!

این مقام آلمان در این ارتباط اضافه کرد: گفتن این نکته امروز اینجا در این دوران سخت در اسرائیل (اراضی اشغالی فلسطین) بسیار مهم است: تاریخ آلمان ما را ملزم به حفظ امنیت و موجودیت (رژیم جعلی) اسرائیل می کندو

وی بدون اشاره به ادامه ارتکاب جنایت‌های بی شمار علیه مردم مظلوم فلسطین از سوی غاصبان اشغالگر، مدعی شد که برلین به تلاش‌های خود برای بهبود اوضاع انسانی در غزه ادامه خواهد داد!