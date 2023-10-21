ثبت نهایی اطلاعات ۱۱ نفر از داوطلبان انتخابات خراسان جنوبی

موسی سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۶ تا ۲۲ مرداد ماه سال جاری پیش ثبت نام دوازدهمین دوره انتخابات مجلس انجام شد که در این مرحله ۴۷۹ نفر در خراسان جنوبی ثبت نام کردند.

وی با اشاره به اینکه از ۲۷ مهر ماه آغاز شده و تا سوم آبان ماه ثبت نام نهایی داوطلبان مجلس شورای اسلامی توسط ستاد انتخابات کشور تعیین شده است، تصریح کرد: طبق اعلام ستاد انتخابات کشور بنا نبوده که تمدید شود مگر اینکه اشکال فنی در سامانه ایجاد شود که خوشبختانه تاکنون مشکلی در این خصوص وجود نداشته است.

دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی افزود: طی دو روز گذشته مجموعاً ۱۱ نفر تاکنون در استان ثبت نام خود را در سامانه مربوطه قطعی کرده‌اند و امیداست در ۵ روز مهلت باقی مانده افراد برای ثبت نام نهایی که در مرحله گذشته پیش ثبت نام کرده‌اند اقدام کنند.

سلیمی یادآور شد: افرادی که قبلاً اقدام به پیش ثبت نام کرده‌اند باید به سامانه مربوطه مراجعه و یک سری کاربرگ هایی وجود دارد که اطلاعات خاصی را از آنها درخواست می‌کند که باید این اطلاعات را تکمیل کنند و همچنین باید یک سری مدارکی را جهت ۵ سال سابقه فعالیت اجرایی که مشمول استعفا شده‌اند و بحث قبول استعفا خود توسط مقامات ذی‌صلاح و اعلام شماره حساب غیرتجاری برای فعالیت‌های انتخاباتی را در سامانه ثبت کنند.

وی ادامه داد: بعد از اینکه تمام آن کاربرگ‌ها را تکمیل و مدارک مورد نیاز را بارگذاری کردند نیز باید اقدام به ثبت نهایی اطلاعات خود در سامانه نمایند.

دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی بیان داشت: اگر قبل از آن دکمه ثبت نهایی را بزنند اطلاعاتشان نهایی می‌شود و دیگر نمی‌توانند ورود یابند اما در صورتی که این دکمه را نزنند می‌توانند در طول هفته چند مرتبه هم وارد سامانه مربوطه شوند و نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.