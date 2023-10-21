درخواست عدم تصویب افزایش سه برابری شهریه دانشجویان علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعلام پیشنهادهای معاونت آموزشی وزارت بهداشت مبنی بر افزایش شهریه‌های دانشجویان علوم پزشکی در دوره‌های شهریه پرداز، کارزاری از سوی دانشجویان شهریه‌پرداز شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی به راه افتاده است که نسبت به ارقام این پیشنهاد اعتراض داشته اند.

این دانشجویان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست کرده اند که این افزایش سه برابری لغو شود چرا که این موضوع باعث عذاب روحی بسیاری از دانشجویان شده و خانواده‌هایی که فرزند خود را راهی دانشگاه کرده‌اند با مشکل مواجه می‌شوند.

این دانشجویان در بخش دیگری از اعتراض خود یادآور شده اند: «تمامی هیأت امناهای دانشگاه‌های علوم پزشکی از سال ۹۷ با ترمی-واحدی کردن شهریه دانشجویان به تفکیک میزان شهریه برای دروس عمومی، پایه، اختصاصی، کارآموزی و کارورزی و پایان‌نامه تا پایان تحصیل به‌طور مشخص پرداخته اند و میزان دقیق شهریه پرداختی مشخص است؛ حال چگونه مصوبه‌ای قرار است تمامی مصوبات گذشته را لغو کند؟ با کدام منطق قانونی و محکمه‌پسند قرار است تفسیر به رأی صورت پذیرد؟»

همچنین این دانشجویان با انتقاد از زمان اعلام افزایش شهریه، تاکید کرده اند: «این افزایش باید در روز ثبت‌نام و هنگام اخذ تعهد ضامن به اطلاع دانشجویان می‌رسیده؛ نه حال که هیچ راه پس و پیشی برای دانشجویان باقی نمانده و پس از چند سال تحصیل و پرداخت شهریه و اجاره منازل، نه توان پرداخت همچین شهریه‌ای برای دانشجویان مقدور است و نه امکان انصراف برای آنان! زیرا با توجه به اخذ سفته بانکی و ضامن باید غرامت سنگینی را بپردازند.»

این گروه از دانشجویان معترض به افزایش شهریه با اشاره به موضوع کمبود پزشک که در کشور به آن پرداخته می‌شود، یادآور شده اند: «حتی نودانشجویان ورودی ترم جاری (مهر ۱۴۰۲) قطعاً اگر از شرایط چنین افزایش بدون حساب و کتابی مطلع می‌بودند، شک نکنید اکثریت مطلق آنان اقدام به انتخاب رشته‌های شهریه‌پرداز نمی‌کردند و یا حاضر می‌بودند رنج دوری از خانواده و شهر خود به جان خریده تا در دورترین نقاط کشور در رشته روزانه به تحصیل بپردازند.»

به گزارش مهر، معاونت آموزشی وزارت بهداشت در نامه‌ای خواستار افزایش شهریه دانشگاه‌های علوم پزشکی متناسب با افزایش نرخ تربیت دانشجو در کشور شده و تاکید کرده است هزینه آزادسازی مدارک هم باید افزایش یابد. جزئیات این افزایش شهریه در اینجا قابل مشاهده است.