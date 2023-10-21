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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۲۳

در کارزاری عنوان شد؛

درخواست عدم تصویب افزایش سه برابری شهریه دانشجویان علوم پزشکی

درخواست عدم تصویب افزایش سه برابری شهریه دانشجویان علوم پزشکی

دانشجویان شهریه پرداز شاغل به تحصیل در دانشگاه های علوم پزشکی از وزیر بهداشت درخواست کردند افزایش سه برابری شهریه این دانشجویان تصویب نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعلام پیشنهادهای معاونت آموزشی وزارت بهداشت مبنی بر افزایش شهریه‌های دانشجویان علوم پزشکی در دوره‌های شهریه پرداز، کارزاری از سوی دانشجویان شهریه‌پرداز شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی به راه افتاده است که نسبت به ارقام این پیشنهاد اعتراض داشته اند.

این دانشجویان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست کرده اند که این افزایش سه برابری لغو شود چرا که این موضوع باعث عذاب روحی بسیاری از دانشجویان شده و خانواده‌هایی که فرزند خود را راهی دانشگاه کرده‌اند با مشکل مواجه می‌شوند.

این دانشجویان در بخش دیگری از اعتراض خود یادآور شده اند: «تمامی هیأت امناهای دانشگاه‌های علوم پزشکی از سال ۹۷ با ترمی-واحدی کردن شهریه دانشجویان به تفکیک میزان شهریه برای دروس عمومی، پایه، اختصاصی، کارآموزی و کارورزی و پایان‌نامه تا پایان تحصیل به‌طور مشخص پرداخته اند و میزان دقیق شهریه پرداختی مشخص است؛ حال چگونه مصوبه‌ای قرار است تمامی مصوبات گذشته را لغو کند؟ با کدام منطق قانونی و محکمه‌پسند قرار است تفسیر به رأی صورت پذیرد؟»

همچنین این دانشجویان با انتقاد از زمان اعلام افزایش شهریه، تاکید کرده اند: «این افزایش باید در روز ثبت‌نام و هنگام اخذ تعهد ضامن به اطلاع دانشجویان می‌رسیده؛ نه حال که هیچ راه پس و پیشی برای دانشجویان باقی نمانده و پس از چند سال تحصیل و پرداخت شهریه و اجاره منازل، نه توان پرداخت همچین شهریه‌ای برای دانشجویان مقدور است و نه امکان انصراف برای آنان! زیرا با توجه به اخذ سفته بانکی و ضامن باید غرامت سنگینی را بپردازند.»

این گروه از دانشجویان معترض به افزایش شهریه با اشاره به موضوع کمبود پزشک که در کشور به آن پرداخته می‌شود، یادآور شده اند: «حتی نودانشجویان ورودی ترم جاری (مهر ۱۴۰۲) قطعاً اگر از شرایط چنین افزایش بدون حساب و کتابی مطلع می‌بودند، شک نکنید اکثریت مطلق آنان اقدام به انتخاب رشته‌های شهریه‌پرداز نمی‌کردند و یا حاضر می‌بودند رنج دوری از خانواده و شهر خود به جان خریده تا در دورترین نقاط کشور در رشته روزانه به تحصیل بپردازند.»

به گزارش مهر، معاونت آموزشی وزارت بهداشت در نامه‌ای خواستار افزایش شهریه دانشگاه‌های علوم پزشکی متناسب با افزایش نرخ تربیت دانشجو در کشور شده و تاکید کرده است هزینه آزادسازی مدارک هم باید افزایش یابد. جزئیات این افزایش شهریه در اینجا قابل مشاهده است.

کد مطلب 5917349

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    نظرات

    • IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      62 2
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      اینکه مسئولین شب بخوابند صبح یک تصمیم جدید بگیرند درست نیست اینگونه با سرنوشت مردم بازی کنند کسی که این رشته رو انتخاب کرده با شرایط و هزینه آن و توانایی پرداختش برنامه ریزی کرده نمیشه حالا ناگهانی آنرا زیاد کرد و این ظلم بسیار زیادی است و هیچ دین منطق و قانونی این را نمی پذیرد مردم بیش از این گرفتا
    • IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      54 4
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      دانشگاهی که هیچ تسهیلات اضافه ای هم به دانشجونمیده فقط بلدن پول بگیرند.حرامشان بادحرام
    • علی GB ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      11 66
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      منطقی هستش که هر چیزی باید طبق تورم سنجیده بشه. هر کسی هم توان پرداخت نداره بایستی متعهد بشه به ازای هرسال عدم پرداخت شهریه ۶ماه به مردم با حقوق طرحی خدمت کنه.و بعد اتمام خدمت توانایی آزادسازی مدرک با پول را دارد.
    • علی AE ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      19 4
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      البته دولت وظیفه دارد مثل دانشجویان روزانه به دانشجویان شهریه پرداز امکانات رفاهی بده(بدون دریافت هزینه اضافی امکانات رفاهی نسبت به دانشجویان روزانه)
    • مرجان US ۰۹:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      22 0
      پاسخ
      از قبل انتخاب رشته باید اعلام میکردن دختر من دانشگاه دولتی شهر دور را با پردیس شهر نزدیک عوض کرد واگر الان تصویب بشه ما توان پرداخت شهریه نداریم از اینجا مانده از آنجا رانده شدیم
    • الی IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      20 2
      پاسخ
      خوب اگه قرار باشه شهریه به این مبلغ پرداخت بشه چرا بچه ها باید درس بخونن یه کشور خارجی میخونن با مدرک معتبر هر جا هم برن قبولش دارن
      • ندا IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
        0 0
        من فکر می کردم دانشجویان پزشکی کلی هم حقوق می گیرن. این شهریه ها برای دانشگاه آزاده؟
    • عاطفه اکبرابادی IR ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      8 1
      پاسخ
      اعتراض به شهریه بالای دانشگاه آزاد
    • لیدا US ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      15 0
      پاسخ
      سلام...خواهشمندیم و استدعا داریم نسبت به شهریه دانشگاه های آزاد علوم پزشکی و خودگردان نیز رسیدگی شود...شهریه ها خیلی افزایش پیدا کرده.ما دیگر توان پرداخت نداریم؛ رشته به این سنگینی و حساس که دانشجو مدام باید در حال مطالعه باشد چرا باید دنبال کار باشد تا اندکی کمک خرج خانواده باشد...
      • حسین IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
        1 8
        عزیزم پول نداشتی مجبور نبودی بیایی دانشگاه آزاد ! خوب درس می خوندی و دولتی قبول می شدی !
    • Akbar96960 IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      7 0
      پاسخ
      پس عدالت جایگاهش کجاست منی که از میان خیل عظیم شرکت کنندگان کنکور در این رشته پذیرفته شدم آیا شایسته هست اینگونه با دانشجویان خارج از کشور که بدون سد کنکور و فقط با امکانات مالی ورود پیدا کردن مقایسه شوم و شهریه برابر بدهم مگر حقوق هیات علمی طرف دو سه سال سه برابر شده است آخه با چه منطقی ؟؟تشویش اذه
    • زهرا AE ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      8 0
      پاسخ
      بخداافزهیش شهریه پردازها سبب سرخوردگی خانوا ده ها وافسردگی جوانان قبول شده خواهد بود لطفا تصویب نکنید
    • زهرا AE ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      8 0
      پاسخ
      من‌خودم معلم هستم بچه ام دوسال پشت کنکور بود بهش قول داده بودم حتی اگه در پردیس هم قبول شود هزینه اش راجور میکنم امسال قبول شده ولی اگرخدای نکرده هزینه راافزایش دهند پیش بچه ام شرمنده خواهم شدومیدانم بچه ام افسرده میشود تورا بخدا تصویب نکنید وسبب سرشکستگی بچه ها نشوید
    • ق IR ۱۹:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      10 0
      پاسخ
      بجایی این که کم کنن زیاد میکنن انگار از کشور دیگه اومدن که نزارن مردم پیشرفت کنن کاش جنگ بشه
    • امیر ربانی IR ۲۰:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      5 0
      پاسخ
      چرا قبل از ثبت نام و اخذتعهد اطلاع رسانی نشد؛شوخی هم برای خانواده ها مرگ آوره؛والله اون فقط دانش آموزه نه سرمایه دار؛سالها زحمت و فشار و زردی و درحالیکه در پزشکی دولتی سایر شهرها هم پذیرفته شده ،چرا گروگان اش گرفتند و جان و روانش در معرض خطره، کدام شرع،فقه،عقل وقانون این عمل غیر انسانی را می پذیرد..
    • IR ۲۱:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      6 0
      پاسخ
      آقای محترمی که این نامه را مینویسی ما حقوق میگیریم با این حقوق چطور شهریه با این درصد بپردازیم بنظرم شهریه ها کاهش پیدا کنند که کادر پزشکی زیاد بشه آقای محترم بیایید به جای این کار متخصص در شهر ما بیاریید تا ۲ ساعت در راه نباشیم بخاطر اینکار
    • IR ۱۰:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      4 0
      پاسخ
      هیچکس توان پرداخت چنینی مبالغ هنگفتی راندارد بزای کارمندی که ماهی ۸تومن حقوق میگیره چطوری ماهی ده تومن واسه دانشگاه پرداخت کنه متاسعم بزای پیشنهاددهنده این موضوع که شرایط زندگی مردم رادرک نمیکنه
    • احمدی IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      3 0
      پاسخ
      خدا ازتون نگذره چرا قبل از انتخاب رشته اعلام نکردید حالا که همه را گروگان گرفتید اعلام می کنید
    • احمدی IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      2 0
      پاسخ
      حق اعتراض وتجمع در صورت تصویب را برای خود محفوظ می دانیم
    • حجت IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      3 0
      پاسخ
      با کدام امکانات این قدر می خواهند پول بگیرند با غذای آزاد سلف ویا خوابگاه های میلیونی
    • رضا IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      2 0
      پاسخ
      چرا قبل از انتخاب رشته سال 1402 اعلام نکردند که ما روزانه شهر های دیگر را انتخاب کنیم حالا که تعهد از ما گرفتند ما پولی نداریم که پرداخت کنیم اگر تصویب شود باید برای پردیس ها یک دفعه دیگه امکان انتخاب رشته بدهند
    • ناتوان IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      4 0
      پاسخ
      چرا قبل از انتخاب رشته آقای معاون اعلام نکردند
    • اشکان IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      2 0
      پاسخ
      نماینده مجلس در وزارت علوم باید ورود کند
    • امیر علی IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      3 0
      پاسخ
      چر روز اول اعلام نکردند پزشکی شهر های دور از شهر خودم قبول می شدم با هزار زحمت خانواده را مجاب کردم پردیس را انتخاب کنم حالا بیچاره شدم هم خودم هم خانواده خودکشی
    • خطیب IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      2 1
      پاسخ
      تنها راه چاره در صورت تصویب خود کشی چون زحمات یکسال پشت کنکور موندنم از بین رفت
    • سمندر IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      2 0
      پاسخ
      شوخی اش هم کشنده است
    • یاسین IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      2 0
      پاسخ
      لطفا خبرگزاری مهر پیگیری کنید با کدام منطق ودلیل بیچاره شدیم رفت به مرز....
    • ناشناس IR ۲۱:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      7 0
      پاسخ
      دکترهایی که با این شهریه تحویل جامعه بشن فردا روز رحمی به بیماری خواهند کرد؟ از این دکترها در اینده انتظار رعایت سوگند پزشکی و انصاف و انسانیت نداشته باشید . حق دارن چون رحمی بهشان نکردید و مطمین باشید رحمی به کسی نخواهند کرد . مقصر خودتانید چون عقده ای بارشان خواهید اورد
    • ناشناس IR ۲۱:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      4 0
      پاسخ
      بخدا قسم فشاری که به قلب و مغز من و همسرم توی این یک هفته امد در عمرمان ندیده بودیم . چند سال از عمرمان توی این یک هفته کم شد . خدا از تقصیراتت نگذره که با روح و روان و ارامش ما داری بازی میکنی . درک نمیکنی که با این تصمیم من دراوردیت اختلاف و نگرانی شدید در خانواده ها ایجاد کردی ؟
    • ناشناس IR ۲۲:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      4 0
      پاسخ
      موقع ثبت نام خواب بودی میگفتی میخوای ۲۱۳ میلیون توووومن در سال شهریه بگیری ؟؟؟ پول که علف خرس نیست الان چیمونو بفروشیم بهت بدیم ؟ مگه داریم ؟ پول کتاب ایاب و ذهاب و.‌‌.. فرزندمونو از کجا بیاریم . حقوقمون جواب نون خالی شبمونو نمیده از کجا ما بدبخت ها بیاریم ؟ بخدا تا عمر داریم نخوریم هم پولش جور نمیش
    • پویا IR ۲۲:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      4 0
      پاسخ
      افزایش ده درصد بیست درصد نهایت پنجاه درصد خوش انصاف چرا هشتصد درصد . ۸۰۰ درصد میدونید یعنی چه ؟؟؟؟ نمیدونم بخدا احتمالا ریاضی ات ضعیفه که نمیدونی افزایش ۸۰۰ درصد یعنی مرگ مطلق خانواده ها . یعنی خودکشی پدران شرمنده . یعنی خودکشی دانشجویانی که ارزوشان را له کردید یعنی مرگ جوانمردی و طلاق خانواده ها
    • پویا IR ۲۲:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      2 0
      پاسخ
      از مدیریت محترم خبرگزاری مهر استدعا دارم خواهش میکنم التماس میکنم پیگیر تصویب نشدن این موضوع باشند . بعد خدا امیدمان به شماست . دولت که ظالم است شما پیگیر نشون دادن درد دلمان به مسولین باشین . بخدا این پول با دزدی هم جمع نمیشه و منو شرمنده پسرم نکنند
    • خدادادی IR ۲۳:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      3 0
      پاسخ
      خواستار توقف این ظلم به آینده سازان سلامت کشور هستیم.در صورت لزوم افزایش هزینه ها باید پیش از جذب دانشجو به استحضار آنان برسد.
    • میرجلیلی IR ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      2 0
      پاسخ
      دزدی تو روز روشن من کارگر چطور پرداخت کنم
    • خاقی IR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      1 0
      پاسخ
      درس خواندن هم شد برای طبقه ثروتمند
    • قادری IR ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      1 0
      پاسخ
      اگر سه شیفت هم دزدی کنیم توانایی پرداخت مبلغ مذکور به آقایان را نداریم
    • فاربی IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      1 0
      پاسخ
      اگر سه شیفت دزدی کنم شاید پول درخواستی آقایان جور شود
    • حمید رضا غلامی زاده IR ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      1 0
      پاسخ
      من شدیدا با افزایش هزینه شهریه پرداز مخالف هستم معاون پزشکي دانشگاه لطفا کمی به فکر مردم باشید

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