رییس کمیسیون آموزش مجلس خواستار بررسی افزایش شهریه علوم پزشکی‌ شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منادی سفیدان رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در نامه ای خطاب به حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خواستار رسیدگی به موضوع افزایش شهریه دانشجویان علوم پزشکی شد.

در این نامه آمده است: «به پیوست درخواست جمعی از دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه های علوم پزشکی کشور درخصوص افزایش یکباره و نامتعارف خدمت تان ایفاد می شود.

با عنایت به مطلب مطروحه و با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی جامعه، لطفا دستور فرمایید موضوع بررسی و حداکثر مطابق تورم سالانه نسبت به افزایش شهریه اقدام شود.»

به گزارش مهر، پیش از این بعد از طرح پیشنهادات معاونت آموزشی وزارت بهداشت مبنی بر افزایش شهریه دانشجویان علوم پزشکی، دانشجویان شهریه پرداز کارزاری در این زمینه راه اندازی کردند و از وزیر بهداشت درخواست کردند این پیشنهادات تصویب نشود.