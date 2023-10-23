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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۲۴

در نامه‌ای مطرح شد؛

رییس کمیسیون آموزش مجلس خواستار بررسی افزایش شهریه علوم پزشکی‌ شد

رییس کمیسیون آموزش مجلس خواستار بررسی افزایش شهریه علوم پزشکی‌ شد

در پی طرح پیشنهاد معاونت آموزشی وزارت بهداشت مبنی بر افزایش شهریه، رییس کمیسیون آموزش مجلس در نامه‌ای درخواست کرد افزایش شهریه دانشجویان علوم پزشکی متناسب با تورم صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منادی سفیدان رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در نامه ای خطاب به حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خواستار رسیدگی به موضوع افزایش شهریه دانشجویان علوم پزشکی شد.

در این نامه آمده است: «به پیوست درخواست جمعی از دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه های علوم پزشکی کشور درخصوص افزایش یکباره و نامتعارف خدمت تان ایفاد می شود.

با عنایت به مطلب مطروحه و با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی جامعه، لطفا دستور فرمایید موضوع بررسی و حداکثر مطابق تورم سالانه نسبت به افزایش شهریه اقدام شود.»

به گزارش مهر، پیش از این بعد از طرح پیشنهادات معاونت آموزشی وزارت بهداشت مبنی بر افزایش شهریه دانشجویان علوم پزشکی، دانشجویان شهریه پرداز کارزاری در این زمینه راه اندازی کردند و از وزیر بهداشت درخواست کردند این پیشنهادات تصویب نشود.

کد مطلب 5919279

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    نظرات

    • IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      3 0
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      چرا درباره افزایش شهریه دانشگاه آزاد نامه نمی نویسی؟ چون دانشگاه آزادی هستی ؟
    • حجت IR ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      2 1
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      بازم خدا خیرت دهد پیگیری کن
    • حمیده IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      3 1
      پاسخ
      دستتون درد نکنه لطفا پیگیری کنید حداقل اینا باید قبل از انتخاب رشته اطلاع رسانی میکردن یا اگه واقعا میخواستن این کار رو بکنن برای سال آینده انجام بدن وبه بقیه سال ها کاری نداشته باشن واقعا ناحقی هست

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