به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، فریدون یاسمی با اشاره به اینکه میانگین مصرف بنزین در این مدت نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته افزایشی بوده است، افزود: منطقه تهران با مصرف روزانه بیش از ۱۸.۵ میلیون لیتر بنزین در کلانشهر تهران و حومه بالاترین میزان مصرف روزانه را در مناطق سی‌وهفت گانه پخش داراست.

وی گفت: از ابتدای امسال با افزایش میزان تردد و حجم بالای سفرهای درون و برون‌شهری، شهروندان تهرانی ۸ درصد بیشتر از مدت مشابه در سال قبل بنزین مصرف کرده‌اند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران با تأکید به اینکه در این مدت، مقدار مصرف نفت‌گاز نیروگاهی و غیر نیروگاهی کاهش ۲۹ درصدی را ثبت کرده است، اظهار کرد: در همین مدت، مصرف نفت سفید در منطقه ۶۹ درصد کاهش یافته است.

یاسمی تصریح کرد: عملیات سوخت‌رسانی در منطقه تهران با ۳۴۸ جایگاه سوخت مایع و ۱۸۸ جایگاه سی‌ان‌جی به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی برای رفاه حال شهروندان انجام می‌شود.