  1. هنر
  2. تئاتر
۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۵۳

«مرثیه‌ای برای یک مرد مرده» در تالار حافظ

«مرثیه‌ای برای یک مرد مرده» در تالار حافظ

نمایش «مرثیه‌ای برای یک مرد مرده» از ۷ آبان در تالار حافظ اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای پروژه، نمایش «مرثیه‌ای برای یک مرد مرده» به نویسندگی رسول حق‌جو، طراحی و کارگردانی کیانوش ایازی و تهیه‌کنندگی امیرحسین شفیعی از هفت آبان تا سوم آذر ساعت ۲۰:۳۰ در تالار حافظ روی صحنه می‌رود.

محمدرضا فرزام، سعید نبوی و آرزو کریمی‌زند به عنوان بازیگران نمایش روی صحنه خواهند رفت و محمد کاظم‌تبار به عنوان مجری طرح و توحید معصومی به عنوان مشاور کارگردان در این نمایش حضور دارند.

در خلاصه داستان نمایش‌ آمده است: تا حالا به این فکر کردین که وقتی فصل شکار خرگوش نیست شکارچیا چطوری شکار می‌کنن؟

از دیگر عوامل نمایش «مرثیه‌ای برای یک مرد مرده» می‌توان از مدیر تولید: ساهره سادات خاموشی، دستیاران کارگردان: پروانه خسروی، فاطمه حسینی فرد، منشی صحنه: سپیده ناصحی، فرشته زیدی، دستیار تولید: علیرضا فتاحی، محمد علی سهامی، آهنگساز و نوازنده: امیر اردلان، طراح صحنه: کیانوش ایازی، طراح لباس: طناز حقیقی، طراح پوستر و بروشور: مصطفی خدابنده لو، بازیگر ویدئو: مجید تیزرو، گروه کارگردانی: خدیجه بابادی، محمد رضا صفری، متین اسدی، حامد شکوری، مدیر اجرا: علی مسلمی، دستیار صحنه: مونا سادات یمنی، تصویر: امیرحسین نادعلی، سبحان دهقان منشادی، عکس و موشن گرافی: مجتبی رحامیان، عکاس: سارا زرگر، روابط عمومی: امین سلیمانی، مدیران صحنه: مبین آریا، علیرضا افیونی، طراحان نور: کیانوش ایازی، صمد خانی، ساخت دکور: سید مصطفی طباطبائی و مشاور رسانه ناصر ارباب نام‌ برد.

نمایش «مرثیه ای برای یک مرد مرده» کاری از گروه نمایش وی (V) است که با حمایت دندانپزشکی برلیانت روی صحنه می‌رود.

کد مطلب 5917460
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها