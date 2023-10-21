به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای پروژه، نمایش «مرثیه‌ای برای یک مرد مرده» به نویسندگی رسول حق‌جو، طراحی و کارگردانی کیانوش ایازی و تهیه‌کنندگی امیرحسین شفیعی از هفت آبان تا سوم آذر ساعت ۲۰:۳۰ در تالار حافظ روی صحنه می‌رود.

محمدرضا فرزام، سعید نبوی و آرزو کریمی‌زند به عنوان بازیگران نمایش روی صحنه خواهند رفت و محمد کاظم‌تبار به عنوان مجری طرح و توحید معصومی به عنوان مشاور کارگردان در این نمایش حضور دارند.

در خلاصه داستان نمایش‌ آمده است: تا حالا به این فکر کردین که وقتی فصل شکار خرگوش نیست شکارچیا چطوری شکار می‌کنن؟

از دیگر عوامل نمایش «مرثیه‌ای برای یک مرد مرده» می‌توان از مدیر تولید: ساهره سادات خاموشی، دستیاران کارگردان: پروانه خسروی، فاطمه حسینی فرد، منشی صحنه: سپیده ناصحی، فرشته زیدی، دستیار تولید: علیرضا فتاحی، محمد علی سهامی، آهنگساز و نوازنده: امیر اردلان، طراح صحنه: کیانوش ایازی، طراح لباس: طناز حقیقی، طراح پوستر و بروشور: مصطفی خدابنده لو، بازیگر ویدئو: مجید تیزرو، گروه کارگردانی: خدیجه بابادی، محمد رضا صفری، متین اسدی، حامد شکوری، مدیر اجرا: علی مسلمی، دستیار صحنه: مونا سادات یمنی، تصویر: امیرحسین نادعلی، سبحان دهقان منشادی، عکس و موشن گرافی: مجتبی رحامیان، عکاس: سارا زرگر، روابط عمومی: امین سلیمانی، مدیران صحنه: مبین آریا، علیرضا افیونی، طراحان نور: کیانوش ایازی، صمد خانی، ساخت دکور: سید مصطفی طباطبائی و مشاور رسانه ناصر ارباب نام‌ برد.

نمایش «مرثیه ای برای یک مرد مرده» کاری از گروه نمایش وی (V) است که با حمایت دندانپزشکی برلیانت روی صحنه می‌رود.