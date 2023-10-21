به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای پروژه، نمایش «شبیه خون» به نویسندگی سهراب حسینی و کارگردانی محمد حاتمی که از ۲۳ مهر روی صحنه سالن سایه رفته است، هفته پایانی اجرای خود را سپری می‌کند.

این تک‌گویی گزارشی‌ است مخدوش، از آن‌چه بر انسانی تنها اما امیدوار، گذشته است.

عوامل این کار عبارتند از بازیگران: محمد حاتمی، صدف محسنی و رضا مهراد، بازیگرِ صدا: حسین رفیعی، آهنگساز: هاشم شریف زاده، دستیار کارگردان: نیلوفر رازمند، مدیر تولید: سعید اردشیری، طراح لباس: هلیا شکری، گروه کارگردانی: عرفان موسوی، رضا مهراد، دستیار لباس: اعظم عیوضی، عکاس و رسانه: پرویز گوهری راد، طراح نور: رضا خضرایی، طراح پوستر: امیرحسین طاهرخانی، ساخت ویدیو، تیزر و اقلام تبلیغاتی: پرویز گوهری راد، هاشم شریف زاده، اجرای نور: مطهره پورجعفر، مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه ای: عرفان بابایی.

این اثر نمایشی تا ۵ آبان ماه ساعت ۲۰ در تالار سایه روی صحنه است.