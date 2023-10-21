۱۰۵ هزار واحد مسکن مهر تکمیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، «مهرداد بذرپاش» در نشست تخصصی نهضت ملی مسکن با حضور مدیران ملی و استانی و مسؤولان مرتبط که در استان‌های سراسر کشور در حوزه مسکن تصمیم‌گیری و ایفای نقش می‌کنند، افزود: امروز درباره تصمیمات اتخاذ شده و عملکردها در بخش‌های مختلف مسکن و ظرفیت‌هایی که در حوزه آماده سازی و کمک به پروژه نهضت ملی وزارت راه و شهرسازی را یاری می‌کند، بحث و تبادل نظر شد که همه پروژه‌ها در چند بخش مرور می‌شود.

وی ادامه‌داد: یک بخش، تأمین زمین است که با رصد وضعیت آن، رشد خوبی محرز است و امروز با بیش از ۵۱ هزار هکتار که ۱۵ هزار هکتار در قالب شهرک‌های جدید و بقیه در حوزه الحاق به محدوده است، جهش قابل توجهی انجام شده است.

وی ادامه‌داد: ۹۲ شهرک جدید نیز در دستور کار است و برخی از آن‌ها در استان به تأیید رسیده است که البته مسیر تصویب با رعایت همه جوانب و ملاحظات انجام می‌شود و این مسیر تا آخر سال با سرعت ادامه می‌یابد.

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در بخش‌های مسکن حمایتی، بافت فرسوده، خود مالکی و غیره در فازهای مختلف با پیشرفت‌های مختلف تا پایان سال به سرانجام می‌رسد.

بذرپاش، اصلی‌ترین شاخص‌هایی که ساخت را شدت می‌بخشد را آورده متقاضی و تسهیلات بانکی عنوان کرد و گفت: بانک‌ها تاکنون رشد ۲۱ درصدی در تعهد داشته‌اند، اما کافی نیست و نمی‌تواند ما را به نقطه قابل قبول برساند.

وی یادآور شد: جلسات شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور به صورت مرتب برگزار می‌شود و مصوبه‌های خوبی نیز به تصویب رسیده است. همچنین با همراهی تیم‌های مختلف بازرسی، جلسات مشترک زیادی با بانک مرکزی داشته‌ایم تا در پنج تا ۶ ماه باقی مانده تا پایان سال عملیات ساخت شتاب بگیرد.

تکمیل ۱۰۵ هزار مسکن مهر و تعیین تکلیف بقیه پروژه‌های آن

وزیر راه و شهرسازی بیان‌داشت: از طریق روش‌های مختلف تهاتر زمین سعی شد خلأها پوشش داده شود. همچنین تلاش می‌شود تعهدات مسکن مهر تعیین‌تکلیف شوند که در این راستا از تکمیل ۱۰۵ هزار واحد مسکونی عبور کردیم و سعی می‌شود آنان که درصد پیشرفت بالاتر دارند، هرچه سریع‌تر انجام شوند.

لزوم تبعیت از قانون جهش تولید مسکن در مناطق آزاد

وی با اشاره به پیگیری مصوبات شورای عالی مسکن و تعاملات مربوط به حوزه راه و شهرسازی درباره زمین‌های مناطق آزاد مثل جزایر کیش و قشم، گفت: مناطق آزاد قوانین خاص دارند اما قانون مادر، قانون جهش تولید مسکن است که همه جا جاری و ساری است.

وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: در برخی از استان‌ها مشکل تأمین زمین داریم، مثل مناطق کوهستانی یا اراضی کشاورزی مثل کردستان، ایلام و لرستان که مقرر شده است بخشی را از طریق شهرک‌های جدید که در مجاورت شهرهاست و همچنین نقاط روستایی پوشش دهیم.

تدارک ۵۰۰ هزار قطعه زمین در روستاهای سراسر کشور تا پایان سال

وی با اشاره به ساخت شهرک‌ها و روستاهایی که در حریم شهرها هستند، تصریح کرد: تا پایان سال ۵۰۰ هزار قطعه زمین در روستاهای سراسر کشور تدارک می‌بینیم و این خط تلاش جدید ماست.

بذرپاش توضیح‌داد: آماده سازی زمین در مقیاس میلیونی نیز پروژه گسترده و مفصلی است و منابع مالی زیادی طلب می‌کند که امسال بخشی از آن از طریق واگذاری به قرارگاه خاتم الانبیا، قرارگاه امام حسن و شهرداری‌ها واگذاری انجام و سبب شد که عملیات آماده سازی سرعت بگیرد.

وزیر راه و شهرسازی درباره آورده مردم نیز گفت: متقاضیان نسبت به پیشرفت پروژه‌ها اعتماد و آورده تزریق می‌کنند.

رشد تولید و کاهش تورم با تأمین مسکن

وی ادامه داد: ما دو هدف در کشور داریم؛ رشد تولید و کاهش تورم که سهم عرضه گسترده‌تر زمین و مسکن برای کاهش تورم چشمگیر است و این موضوع نیازمند منابع مالی است.

به گفته بذرپاش، رشد تولید نیز به مسکن مربوط می‌شود که اگر دستگاه‌های اقتصادی به دنبال رشد تولید و افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی هستند، این رشد تولید از مسیر مسکن می‌گذرد و از بانک‌ها می‌خواهیم با تزریق منابع این مهم را انجام دهند.

وی درباره سرعت نهضت ملی و نقش انبوه سازان، گفت: نهضت ملی مسکن یعنی همه اجزایی که در ساخت و ساز ایفای نقش می‌کنند پای کار باشند که در این راستا آوردن مجموعه‌های مختلف از جمله انبوه سازان و دیگر نهادها و گروه‌ها، در برنامه بوده است، آئین نامه مشارکت نقدی و غیرنقدی نیز به استان‌ها ابلاغ شده است که ایجاد انگیزه کنند.

بذرپاش درباره تأمین مصالح ساختمانی و قیمت زمین، توضیح‌داد: در پروژه‌های نهضت ملی مسکن، قیمت زمین تقریباً صفر شده است و هزینه ساخت مربوط به مصالح است که رئیس جمهور نیز در این حوزه کاهش قیمت تمام شده را خواستار شدند.

وی اضافه‌کرد: فولاد و سیمان بخش اعظم مصالح را تشکیل می‌دهند و هر روز تأخیر برای خروج این دو از بورس مایه خسران است و این موضوع کارشناسی شده است. همچنین در حوزه قیمت تمام شده مسکن، عوارض شهرداری‌ها و بیمه نیز تا بخش قابل توجهی کاهش داده شد. از سوی دیگر قیمت عوارض و بیمه‌های ساخت نیز حداقلی است. نهضت ملی مسکن یعنی مشارکت همه اجزای کشور که امیدواریم با همکاری همه سازمان‌ها و اجزای مختلف، به درستی به سرمنزل مقصود برسد.