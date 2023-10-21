تجلیل آیت الله جنتی از خدمات حجت الاسلام حاج شیخ رضا مطلبی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با صدور پیامی به مراسم نکوداشت حجت الاسلام حاج شیخ رضا مطلبی از خدمات شایسته و تلاش‌های مؤثر ایشان تجلیل کرد.



متن این پیام به شرح ذیل است:



بسم الله الرحمن الرحیم

خصلت و منش تعظیم و تکریم بزرگان و علما صفت پسندیده و نوعی تذکار و تجلیل از علم و فضائل اخلاقی است که جامعه را برای “وأن یکون معظماً للعلم والعلماء " هموار می‌سازد و محفل تجلیل از جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ رضا مطلبی نیز پیروی از همین سنت حسنه است، تکریم روحانی متعهدی که تاکنون عمر با برکت خود را با امتثال وظایف الهی سپری نموده و با دلسوزی و وقت گذاری مناسب توانسته است ضمن بنای بنیان رصیصی در جنوب شهر که عموم مردم محله از مآثر قیّم آن بهره‌منداند، مسجد جامع ابوذر را به یکی از دارالشهداهای تهران تبدیل نماید؛ مسجدی که بدلیل هدف حقد و کینه منافقین قرار گرفتن حضرت آیت الله خامنه‌ای (دام ظله الوارف) در سال ۱۳۶۰ به عنوان یکی از مکان‌های تاریخی انقلاب اسلامی شناخته می‌شود.



جناب آقای مطلبی با حفظ زی طلبگی، ارج نهادن به دماء شهدا و تکریم و عشق به خانواده معظم شهیدان؛ ارتباط با جوانان و میدان دادن به بسیجیان و ایثارگران، مردم‌داری و از همه مهمتر داشتن روحیه ولایتمداری و حرکت در جهت درست توانسته است حظ وافر صحابه معرفت را از مسجد جامع ابوذر مضاعف نموده و محبوب مردم و اهالی محله و مسجد گردد.



اینجانب با عنایت به شناخت چندین ساله از جناب آقای مطلبی به خصوص تلاش وافر ایشان در تأسیس و گسترش دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در اقصی نقاط کشور و آگاهی از اهتمام ایشان به اداره شایسته مسجد، توفیق در اقامه جماعت و توجه به اهمیت منبر ارشاد و موعظه که راز محبوبیت و رمز همراهی مردم بزرگوار و متدین با ایشان محسوب می‌شود. امیدوارم این مراسم تجلیل علاوه بر ارج گزاری از جناب آقای مطلبی و تقدیر از فعالیت‌های گذشته و حال ایشان، برای ائمه محترم جماعت مساجد و همه عزیزان بزرگواری که به کسوت روحانی ملبس می‌شوند تا چراغ هدایت همواره فروزان بماند، نیز ره توشه مناسبی باشد.



در پایان از برگزارکنندگان محفل تجلیل از این روحانی وارسته سپاسگزاری می‌کنم و از درگاه خداوند سبحان جزای خیر برای دست اندرکاران و سعادت و سیادت دنیا و آخرت را برای همه شرکت کنندگان در این محفل حق شناسی مسئلت دارم.

غفر الله لنا ولکم و السلام علیکم و رحمة الله وبرکاته

احمد جنتی