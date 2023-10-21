عابد حقدادی رئیس فدراسیون ژیمناستیک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره ابطال انتخابات فدراسیون ژیمناستیک گفت: یکی از کاندیدای ریاست فدراسیون ژیمناستیک شکایتی علیه فدراسیون و انتخاباتش در دیوان عدالت اداری مطرح کرد اما دیوان هم رسیدگی به این موضوع را در صلاحیت خودش نمی‌دانست و شکایت علیه فدراسیون را رد کرد.

وی ادامه داد: برای بار دوم این کاندیدای ریاست فدراسیون ژیمناستیک به دادسرای حقوقی شهید صدر تهران شکایت کرد که شعبات بدوی و تجدید نظر به دادخواست او رسیدگی کردند. با توجه به اینکه شکایت او علیه فدراسیون ژیمناستیک بوده و دادگاه حقوقی می‌توانست به این موضوع رسیدگی کند، این کار انجام شد اما برای بار دوم هم شکایت این کاندیدای ریاست فدراسیون رد و رأی به نفع فدراسیون ژیمناستیک صادر شد.

رئیس فدراسیون ژیمناستیک خاطرنشان کرد: در اقدام بعدی کاندید مورد نظر از دبیر مجمع فدراسیون (سلیمانی) شکایت کرد که البته این شکایت مختومه شد و آن کاندید مورد نظر آن را پیگیری نکرد. در نهایت او علیه وزارت ورزش و جوانان در دیوان عدالت اداری اقامه دعوا کرد.

وی گفت: با توجه به اینکه او، وزارت ورزش و جوانان را مورد مخاطب قرار داده و شخصیت حقوقی فدراسیون ژیمناستیک هم مستقل است، این موضوع محل مناقشه است. سوال هم این است که «آیا دیوان عدالت اداری وزارت ورزش و جوانان را محکوم کرده، در حالی که مگر وزارت ورزش مجری برگزاری مجمع انتخاباتی ژیمناستیک بوده است؟!»

حقدادی تأکید کرد: این موضوع باید بررسی حقوقی شود. فدراسیون شخصیت حقوقی مستقل دارد. این فدراسیون شناسه حقوقی و ملی مستقل دارد. در حال حاضر اقامه دعوا شده و وزارت ورزش و جوانان هم در برگزاری انتخابات فدراسیون ژیمناستیک محکوم شده است، در حالی که او تنها ناظر انتخابات بود. تمام فرایند انتخابات توسط دبیر فدراسیون و مجمع برگزار شده بود. وزارت ورزش ناظر بر عملکرد ماست و طبق اساسنامه نقش نظارتی انجام داده است.

رئیس فدراسیون ژیمناستیک بیان کرد: اما به هر حال موضوعاتی در دیوان عدالت اداری علیه وزارت ورزش و جوانان مطرح کردند که رأی ابطال در شعبه ۳۵ صادر شده است، اما محل مناقشه حقوقی وجود دارد چرا که مجری انتخابات وزارت ورزش و جوانان نیست که محکوم شده است؛ بلکه مجری انتخابات فدراسیون ژیمناستیک است که همه شکایت‌ها هم علیه این فدراسیون رد و فدراسیون پیروز اعلام شده است.

وی در واکنش به این سوال که «انتخابات فدراسیون ژیمناستیک ابطال اعلام شده است؟»، گفت: به لحاظ حقوقی شعبه بدوی به یک پرونده رسیدگی و رأی آن را صادر کرده است. این رأی ظرف ۲۰ روز در دادگاه تجدیدنظرخواهی قابل اعتراض است و باید ببینم در دادگاه تجدیدنظر چه رأی صادر می‌شود و به وزارت ورزش ابلاغ می‌شود.

حقدادی عنوان کرد: فدراسیون ژیمناستیک مجری انتخابات است و به هیچ عنوان تخلفی انجام نشده است. اگر هم تخلفی صورت گرفته از سوی دبیر وقت فدراسیون (سلیمانی) بوده که او باید پاسخگو باشد. ما کاندیدا بودیم، او به عنوان مجری انتخابات باید پاسخگو باشد. اگر وزارت ورزش تشخیص داد که انتخابات تجدید شود، ما هم برای نظر وزارت احترام قائل هستیم و آن را می‌پذیریم و تجدید خواهیم کرد.

خبرگزاری مهر هفته گذشته در خبری از ابطال انتخابات فدراسیون ژیمناستیک و اعلام حکم آن طی روزهای آینده خبر داده بود.