به گزارش خبرنگار مهر، نتیجه مجمع انتخاباتی فدراسیون ژیمناستیک که اسفند سال گذشته پس از کش و قوس فراوان برگزار شد، به اندازه ای مستند و قابل اعتبار نبود که تا پایان دوره قانونی و چهارساله رئیس منتخب مجمع ادامه داشته باشد.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده که این انتخابات به دلیل برخی اعتراضات ابطال شده و طی هفته آینده رای قطعی آن از سوی دیوان عدالت اداری اعلام خواهد شد.

این در حالی است که طی امروز و روز گذشته انتخابات دو فدراسیون کشتی و ورزش های ناشنوایان هم ابطال شد.

انتخابات فدراسیون کشتی که ۲۲ تیر برگزار شد و با پیروزی دوباره علیرضا دبیر به پایان رسید از سوی دادگاه عمومی تهران ابطال شد. اعتراض دیگر کاندیداهای آن انتخابات نسبت به اساسنامه دلیل ابطال نتیجه است.

نتیجه انتخابات فدراسیون ورزش های ناشنوایان هم امروز چهارشنبه به دلیل شکایت کرم‌الله علیمرادی و سعید آرام دو کاندیدای دیگر انتخابات توسط دیوان عدالت اداری باطل اعلام شد. این انتخابات ۲۳ اسفند سال گذشته به ریاست محمد پولادگر معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش برگزار شد و طی آن مهران تیشه گران برای دومین بار به عنوان رئیس انتخاب شد.

انتخابات فدراسیون ژیمناستیک هم ۲۴ اسفند سال گذشته در شرایطی برگزار شد که دوره ریاست زهرا اینچه درگاهی رئیس پیشین فدراسیون ۱۹ تیر ۱۴۰۰ به پایان رسیده بود اما برخی حواشی مربوط به اساسنامه و اختلافات داخلی منجر به تعویق بیش از یک سال انتخابات شد. در انتخابات اخیر عابد حقدادی به عنوان رئیس فدراسیون ژیمناستیک صاحب رای شد.