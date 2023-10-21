داوران عراقی قاضی دیدار پرسپولیس و استقلال تاجیکستان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، قضاوت بازی پرسپولیس در روز سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا بر عهده محند قاسم سارای از عراق خواهد بود. او را واثق‌مدل سعیدی و احمدصباح قاسم بغدادی هر دو از عراق به عنوان کمک‌های یک و دو همراهی خواهند کرد. عمار اشکانانی از کویت نیز داور چهارم این مسابقه خواهد بود. این نفرات ساعت ۱۰ و ۲۰ دقیقه فردا وارد تهران خواهند شد.

در این پرواز، آکی‌هیرو نیشیو از ژاپن به عنوان ناظر امنیتی کنفدراسیون و داوران وی‌ای‌آر نیز حضور دارند.

برای این مسابقه علی صباح قیصی از عراق به عنوان داور VAR و هاشم آل ابراهیم از کویت به عنوان کمک داور VAR حضور دارند و ناگور امیر نور محمد از مالزی، افسر اطلاعات VAR است که فردا شب وارد تهران می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های پرسپولیس ایران و استقلال تاجیکستان روز سه شنبه دوم آبان ماه از ساعت ۱۹:۳۰ و در ورزشگاه آزادی به مصاف هم خواهند رفت.