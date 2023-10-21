حسین بادامکی سرپرست معاونت ورزشی پرسپولیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، رضا درویش، صبح امروز (شنبه) با صدور حکمی، حسین بادامکی را به سمت سرپرست معاونت ورزشی منصوب کرد.

حسین بادامکی، در طول ۶ فصل حضور در جمع سرخپوشان ایران، در بیش از ۱۸۰ مسابقه برای پرسپولیس به میدان رفته است. او که سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی را در کارنامه دوران بازیگری خود دارد، با سرخ‌های ایران، قهرمانی در لیگ برتر خلیج‌فارس و جام حذفی کشور را در کارنامه دارد.

او پس از دوران بازی، کار اجرایی در فوتبال را هم به عنوان سرپرست هیأت فوتبال مشهد تجربه کرده است. باشگاه پرسپولیس از محمد محمدی که پیش از این عهده‌دار این مسؤولیت در باشگاه پرسپولیس بود، قدردانی کرد.