به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی عصر شنبه در نشست ساخت و سازهای غیر مجاز در شهرستان تنگستان اظهار داشت: آنچه نیاز است دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها شهرهای شهرستان ظرف ۱۰ روز همه ساز و ساخت‌های غیر مجازی که در حوزه آنها صورت گرفت را شناسایی و به دفتر برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری معرفی کنند.

وی ادامه داد: دفتر برنامه ریزی امور عمرانی فرمانداری با هماهنگی دفتر سیاسی فرمانداری در راستای برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز که آمارشان در شهرستان خیلی بالا است بر اساس اولویت با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط شهرستان رفع تصرف صوت گیرد.

فرماندار تنگستان افزود: با یک هم افزایی خوب مجموعه شهرستان به لحاظ رفع تصرف دستگاه‌ها اجرایی طی ۲ سال گذشته عملکرد خوب داشتند.

وی یاد آور شد: نیاز است بخشداران مرکزی و دلوار تنگستان با برگزاری جلسه مشترک با دهیاران هر دو بخش به صورت هدفمند و دوره‌ای دهیاران گزارش عملکرد خود در حوزه ساخت و ساز ارائه دهند.

لطفی خاطرنشان کرد: بحث وجود پرونده‌های ماده ۹۹ است که ۵۵ پرونده به لحاظ عدم پاسخ دستگاه‌های اجرایی است نیاز است هر دستگاه‌های که در پاسخ دادن کوتاهی می‌کند به تخلف اداری به عنوان ترک فعل معرفی شود.

فرماندار تنگستان با اشاره به اینکه ۸۳ درصد زمین‌های میانی از محمود احمدی تا سمل در بخش مرکزی شهرستان سند تک برگ دریافت کردند تصریح کرد: در حوزه ثبت اسناد و املاک در شهرستان ۲۶ هزار هکتار زمین کشاورزی در بخش مرکزی شهرستان حوزه میانی از محمود احمدی تا سمل وجود دارد که ۲۳ هزار هکتار آن سند تک برگ ثبتی دریافت کرده‌اند.