۱۱ شهید در حملات رژیم صهیونیستی به جبالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه همچنان ادامه دارد.

وزارت امور داخلی غزه از شهادت ۱۱ فلسطینی و زخمی شدن شماری دیگر در بمباران منزلی در محله العلمی در اردوگاه جبالیا از سوی جنگنده های رژیم صهیونیستی خبر داد.

پیش از این هم جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی در جنایتی دیگر علیه فلسطینیان، ۳ خانه را در شهر رفح در جنوب نوار غزه بمباران کردند که طی آن ۱۵ فلسطینی به شهادت رسیده و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند.

منابع فلسطینی همچنین با انتشار تصاویری از ویرانی گسترده در بازار النصیرات که شب گذشته توسط جنگنده‌های صهیونیستی بمباران شد، خبر دادند.

سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه نیز با صدور بیانیه ای اعلام کرد: سیستم بهداشت توان درمانی خود را از دست داده و سوخت لازم برای ادامه کار بیمارستان‌ها موجود نیست و کمک‌های محدودی هم که وارد نوار غزه شد، به هیچ وجه کافی نیست و اصلا به بیمارستان‌ها نرسیده است.