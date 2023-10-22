حمایت جهانی از فلسطین، از مراکش تا آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، حمایت جهانی از فلسطین همچنان ادامه دارد و هزاران نفر در شهر طنجه مراکش در تظاهرات حمایت از نوار غزه شرکت کردند.

همچنین تظاهرات بزرگ در شهر بوستون آمریکا در حمایت از فلسطین برگزار شد.

با ادامه بمباران غزه، مقامات صهیونیست نیز بر سختگیری‌ها برای کمک به فلسطینی‌ها افزوده‌اند و روز ارتش اشغالگر اسرائیل به صورت رسمی اعلام کرد که هرگونه تلاش برای کمک رسانی به غزه بدون هماهنگی با ما را نابود می‌کنیم.

از سوی دیگر، بازیکنان و طرفداران تیم فوتبال آفریقایی (یک تیم باشگاهی در تونس) همبستگی خود را با مقاومت و مردم غزه اعلام کردند.

در همبستگی شهر نیویورک با ملت فلسطین در غزه نیز تظاهرات باشکوهی در این شهر بزرگ آمریکا برگزار شد.

تجمع همبستگی با مردم غزه در کاستاریکا نیز برگزار شد.

براساس آمار رسمی، یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در غزه آواره شدند. دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، یک میلیون و ۴۰۰ هزار فلسطینی در نوار غزه آواره و بی‌سرپناه شدند که نیمی از آن‌ها در ۲۲۰ مرکز در این باریکه اسکان داده شدند.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز از درون دچار چالش است و تمرد ۲۰۰ افسر نیروی هوایی اسرائیل مطرح شده است. منابع عبری زبان در خبری فوری اعلام کردند که ۴ نفر از سرتیپ‌های نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی همراه با ۲۰۰ خلبان و کمک خلبان نیروی هوایی تمرد کرده و پایگاه‌های خود را ترک کردند. براساس این گزارش، آنچه در مورد فرار شمار زیادی از نظامیان اسرائیلی از میدان جنگ منتشر شده بود، صحت دارد و اکنون اخباری در مورد اختلافات حتی در داخل کابینه جنگ هم به گوش می‌رسد.

دیروز، راهپیمایی ساکنان قلقیلیه کرانه باختری در حمایت از غزه و مقاومت انجام شد.

از سوی دیگر، مدیر رسانه‌ای هلال احمر فلسطین در گفتگو با الجزیره، هشدار دوباره رژیم صهیونیستی درباره تخلیه نوار غزه را مورد اشاره قرار داد و گفت: «عمل به درخواست اشغالگران مبنی بر تخلیه ۲۴ ساعته بیمارستان غزه غیرممکن است. بیماران را نمی‌توان از بیمارستان‌هایی که رژیم صهیونیستی درخواست تخلیه کرده، منتقل کرد. دو روز پیش شاهد بمباران شدید در مجاورت واطراف بیمارستان قدس غزه بودیم.»

این مقام امدادی فلسطین همچنین افزود: «نیروهای اشغالگر اسرائیل به ما هشدار می‌دهند که هر لحظه ممکن است بیمارستان قدس را بمباران کند. از جهان می‌خواهم که برای جلوگیری از حمله به بیمارستان قدس توسط اشغالگران اقدام کنند. مسئولیت هرگونه بمباران بیمارستان قدس متوجه جامعه جهانی است.»

همزمان، ارتش اشغالگر اسرائیل اعلام کرد که هرگونه تلاش برای کمک رسانی به غزه بدون هماهنگی با ما را نابود می‌کنیم.

همچنین، آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک (آنروا) طی بیانیه‌ای اعلام کرد که سوخت این نهاد بین المللی در غزه ظرف ۳ روز آینده به اتمام خواهد رسید و بدون سوخت امکان فعالیت بیمارستان‌ها و نانوایی‌ها و نیز ارسال کمک‌های بشردوستانه به منطقه وجود نخواهد داشت.

در این بیانیه تاکید شده است که دسترسی سوخت به غزه باید فراهم شود.

در ادامه این بیانیه اضافه آمده است: ظرف ۳ روز دیگر سوخت انروا تمام می‌شود و این از لحاظ ارائه کمک‌های بشردوستانه ما در نوار غزه بسیار مهم است. بدون سوخت، آب، بیمارستان‌ها و نانوایی‌ها وجود نخواهد داشت.

در این بیانیه با بیان اینکه بدون سوخت، هیچ کمک بشردوستانه ای به مردم نیازمند نخواهد رسید، آمده است که «کمبود سوخت باعث خفگی بیشتر زنان، کودکان و ساکنان غزه خواهد بود. این اتفاق نباید بیفتد».

آنروا با اشاره به اهمیت تداوم کمک‌های بشردوستانه، از همه طرف‌ها درخواست کرد تا فوراً اجازه دهند از محموله‌های سوخت به نوار غزه برای جلوگیری از فروپاشی وارد شود.

در بیانیه آنروا تاکید شده است که این سازمان به حدود ۵۰۰ هزار نفر از آوارگان غزه خدمات ارائه کرده است.

از سوی دیگر، اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: اگر سوخت تمام شود، هزاران بیمار با مرگ دست و پنجه نرم خواهند کرد و خدمات بهداشتی متوقف خواهد شد. از طرف‌های ذی ربط می‌خواهیم که کمک‌های بهداشتی ضروری به غزه ارسال کنند.

رسانه‌های دولتی فلسطین اعلام کردند که تا کنون ۱۶۵ هزار واحد مسکونی بر اثر بمباران غزه آسیب دیده‌ادند.

براساس این گزارش همچنین ۵۰ درصد واحدهای مسکونی در نوار غزه آسیب دیدند. همچنین ۲۰ هزار واحد مسکونی در حملات رژیم صهیونیستی به طور کامل تخریب شدند یا دیگر برای سکونت مناسب نیستند.

پس از گذشت ۱۶ روز از نبرد طوفان الاقصی، دشمن اشغالگر صهیونیستی همچنان به کشتار و جنایت در حق بیش از ۲.۳ میلیون فلسطینی در نوار غزه ادامه می‌دهد، آن هم در شرایطی که آنها را از اساسی‌ترین نیازهای خود اعم از آب و غذا و دارو و سوخت محروم کرده است.