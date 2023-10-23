«قاتلان ماه کامل» در سینماهای جهان فروخت/ فروش ۲۱ میلیون دلاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، « قاتلان ماه کامل» جدیدترین فیلم مارتین اسکورسیزی که از پنجشنبه اکران شده است گرچه در آمریکا نتوانست در صدر جدول فروش بنشیند، اما پرفروش ترین فیلم سینماهای جهان شد.

فیلمی مستند از تور یک خواننده موسیقی در سینماهای آمریکا همچنان جایگاه شماره یک فروش آمریکا را در اختیار دارد اما در بازار جهانی این فیلم از «قاتلان ماه کامل» جا ماند و فیلم اسکورسیزی با فروش ۲۱ میلیون دلاری بازار جهانی را از آن خود کرد.

این فیلم که در ۶۳ منطقه بین المللی اکران شده از بازی لئوناردو دی کاپریو و رابرت دنیرو بهره گرفته و درامی جنایی درباره کشته شدن اسرارامیز قبیله سرخپوست اوسیج در آمریکاست که به دلیل کشف نفت در سرزمین هایشان دچار مصیبت شده اند.

«قاتلان ماه کامل» در بازار داخلی آمریکا ۲۳ میلیون دلار فروخت و در مجموع فروشش را با رقم ۴۴ میلیون دلاری در ۳ روز نخست اکرانش شروع کرد.

خارج از آمریکا بیشترین استقبال از این فیلم در بریتانیا صورت گرفت که مردم ۳ میلیون دلار برای تماشایش بلیت خریدند. در فرانسه ۲.۶ و در آلمان هم ۱.۶ میلیون دلار بلیت فروخته شد.

این فیلم در افتتاحیه خود ۲۵ درصد جلوتر از «خانه گوچی» ظاهر شده که در نهایت کارش را با فروش ۹۹.۴ میلیون دلار تمام کرد.