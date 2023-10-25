به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در ابتدای جلسه امروز (چهارشنبه ۳ آبان ۱۴۰۲) این شورا در خصوص امام حسن عسکری (ع)، گفت: روز گذشته مصادف با سالروز میلاد امام یازدهم شیعیان بود. این روز را به محضر حضرت ولیعصر (عج) و همه ارادتمندان به آن حضرت تبریک میگویم و از خداوند میخواهم ما را جزو پیروان راستین ایشان قرار دهد.
وی افزود: امام حسن عسکری (ع) با برشمردن ویژگیهای ظاهری مؤمن و با تاکید بر مناسک جمعی دینی، به ما آموختند که ایمان تنها یک مفهوم درونی نیست و باید بروز بیرونی هم داشته باشد و بر جامعه تأثیر بگذارد.
آیتالله جنتی عنوان کرد: ایشان علاوه بر اینکه در عرصه تبیین مبانی دینی مجاهدت بلیغ داشتند، دیگران را نیز برای ورود به این عرصه تشویق کردند. آیندهنگری و تدبیر برای بیاثر کردن طراحیهای بلندمدت دشمنان، درس مهم دیگری است که ایشان به پیروانشان دادند.
اسلام داعیهدار رشد زنان است
دبیر شورای نگهبان همچنین به سالروز وفات حضرت معصومه (س) اشاره کرد و گفت: در آستانه سالروز وفات این حضرت قرار داریم. این مصیبت را تسلیت میگویم. جایگاه رفیع ایشان در نگاه ائمه بزرگوار، اثبات میکند دین مبین اسلام داعیهدار رشد فردی و اجتماعی زنان است.
وی ادامه داد: شبهاتی که بدخواهان در این زمینه ایجاد میکنند، فاقد اعتبار است. ابعاد مختلف شخصیت حضرت معصومه (س) باید توسط نهادهای فرهنگی و رسانهای معرفی شود.
ضرورت کمک دولتها به فلسطین
آیتالله جنتی در بخش پایانی سخنانش در خصوص فلسطین و جنگ غزه بیان کرد: این روزها کشور فلسطین به محک سنجش انسانیت افراد و دولتها تبدیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی که در نبرد با مجاهدان فلسطینی شکستی ناباورانه متحمل شد، برای سرپوش گذاشتن بر بیاعتبار شدن ادعای اقتدار خود، غیرنظامیان را هدف قرار داده است. همه انسانها و دولتها باید به وظیفه انسانی خود عمل کنند.
دبیر شورای نگهبان تاکید کرد: وقایع فلسطین نشان داد که هم ادعای اقتدار قدرتهای استکباری بیاساس است و هم شعارهای خوش رنگ و لعاب آنها.
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