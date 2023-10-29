به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی به رئیس کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران، کسب مقام نایب قهرمانی ورزشکاران جانباز و معلول جمهوری اسلامی ایران در چهارمین دوره بازی‌های پا را آسیایی هانگژو چین را موجب شادی و غرور ملی مردم عزیز کشورمان دانست.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تبریک و تهنیت به قهرمانان و ورزشکاران برومند حاضر در این رقابت‌ها، از اقدامات و تدابیر ارزشمند غفور کارگر رئیس کمیته ملی پارالمپیک در آماده سازی کاروان تاریخ ساز فرزندان ایران سرافراز صمیمانه تشکر و قدردانی کرد.