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۷ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۰۹

در پیامی؛

امیرعبداللهیان نایب قهرمانی در بازی‌های پاراآسیایی را تبریک گفت

امیرعبداللهیان نایب قهرمانی در بازی‌های پاراآسیایی را تبریک گفت

وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی، کسب مقام نایب قهرمانی ورزشکاران جانباز و معلول ایران در چهارمین دوره بازی‌های پا را آسیایی را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی به رئیس کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران، کسب مقام نایب قهرمانی ورزشکاران جانباز و معلول جمهوری اسلامی ایران در چهارمین دوره بازی‌های پا را آسیایی هانگژو چین را موجب شادی و غرور ملی مردم عزیز کشورمان دانست.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تبریک و تهنیت به قهرمانان و ورزشکاران برومند حاضر در این رقابت‌ها، از اقدامات و تدابیر ارزشمند غفور کارگر رئیس کمیته ملی پارالمپیک در آماده سازی کاروان تاریخ ساز فرزندان ایران سرافراز صمیمانه تشکر و قدردانی کرد.

کد مطلب 5925048
هادی رضایی

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