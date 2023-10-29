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۷ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۲۰

مدیرعامل باشگاه نفت آبادان:

ویسی در آبادان می‌ماند / «عبدالله» گزینه اول و آخر صنعت نفت است

ویسی در آبادان می‌ماند / «عبدالله» گزینه اول و آخر صنعت نفت است

آبادان- مدیرعامل مؤسسه فرهنگی، ورزشی صنعت نفت آبادان گفت: عبدالله ویسی با قدرت به کار خود در تیم صنعت نفت آبادان ادامه می‌دهد.

محمدحسین رحمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به حتم صحبت‌های شب گذشته آقای ویسی ناشی از فشار تلاش‌ها و زحماتی است که وی در ماه‌های گذشته برای آبادان و تیم فوتبال صنعت نفت داشته است، زحماتی که مردم آبادان به خوبی قدردان آن هستند.

وی افزود: هر زمانی که دچار تردید شدیم، کافی است آنچه را که آقای ویسی در سال گذشته برای صنعت نفت انجام داد که به واقع معجزه در فوتبال بود، به یاد بیاوریم و به خوبی می‌دانیم همواره بهترین گزینه و در عین حال اولین و آخرین گزینه ما برای هدایت تیم او است.

رحمانی با تاکید بر ماندگاری ویسی در صنعت نفت آبادان عنوان کرد: آقای ویسی با حمایت کامل بنده و سایر اعضای هیأت مدیره با قدرت تمام کارش را در آبادان دنبال خواهد کرد و با وجود همه مشکلات، همدلی و یکدست بودنی که او در تیم ما ایجاد کرده باارزش‌ترین دارایی امروز تیم صنعت نفت آبادان است که به حتم این یکدلی در هفته‌های آتی نتایج بهتری را به همراه خواهد داشت.

کد مطلب 5925063

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