بارگیری ۷۵ درصدی ظرفیت پست های انتقال و فوق توزیع شبکه برق

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قنبرزاده صبح دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به تابستان سخت سال جاری که با موفقیت سپری شد، اظهار کرد: علیرغم مدیریت بار انجام شده و همکاری بسیار خوب صنایع، میزان بارگیری بسیاری از پست‌های انتقال و فوق توزیع شبکه قدرت شرکت، خارج از شرایط مطلوب بود که می‌تواند چالشی اساسی را برای شبکه برق گیلان رقم بزند.

وی افزود: با توجه به نیاز مصرف شبکه برق منطقه‌ای گیلان در سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۵۴۴ مگاوات و در نظر گرفتن ظرفیت ترانسفورماتورهای انتقال به میزان ۳۱۶۴.۸ مگاولت آمپر، به صورت تقریبی می‌توان گفت به طور متوسط بیش از ۸۰ درصد ظرفیت انتقال و همچنین در بخش فوق توزیع، با احتساب ظرفیت ترانسفورماتورهای فوق توزیع به میزان ۳۲۹۶ مگاولت آمپر، می‌توان گفت به طور متوسط حدود ۷۶ درصد ظرفیت فوق توزیع شبکه برق گیلان مورد بارگیری قرار گرفته است.

معاون بهره برداری شرکت برق منطقه‌ای گیلان، گفت: کافی نبودن ظرفیت و پرباری پست‌های انتقال و فوق توزیع شبکه برق گیلان، از جمله چالش‌ها و معضلات بزرگ شبکه برق شرکت بوده که باید با سرمایه گذاری مناسب، احداث پست‌های جدید و اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی این مشکل را در اسرع وقت برطرف کرد.