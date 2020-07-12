رئیس مرکز جذب و امور هیأت علمی دانشگاه آزاد منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با حکمی دکتر سید محمدصالح هاشمی گلپایگانی را به سمت «رئیس مرکز جذب و امور هیأت علمی دانشگاه» منصوب کرد.

در متن حکم دکتر طهرانچی آمده است:

برادر گرامی جناب آقای دکتر سیدمحمد صالح هاشمی گلپایگانی

با اهدای سلام و تحیات

با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و سوابق ارزنده جناب عالی به موجب این حکم به عنوان «رئیس مرکز جذب و امور هیأت علمی دانشگاه» منصوب می شوید.

از جناب عالی انتظار می رود با بهره گیری از ظرفیت های معنوی و مادی و سرمایه های انسانی دانشگاه، در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر گسترش فضای انقلابی و اعتلای جایگاه علمی و توانمندی های فرهنگی و تربیتی اعضای محترم هیأت علمی اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به درگاه ذات اقدس احدیت، در راه خدمت به اسلام و مسلمین و اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی موفق و مؤید باشید.

محمدمهدی طهرانچی