سرپرست مرکز امور حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمدمهدی طهرانچی رییس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی، دکتر سیدمرتضی شهیدی را به عنوان «سرپرست مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌های دانشگاه» منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

«دکتر سیدمرتضی شهیدی

با سلام

نظر به مراتب تعهد، تخصص و سوابق ارزنده جنابعالی در امور حقوقی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌های دانشگاه» منصوب می شوید.

از جنابعالی انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های معنوی و مادی و سرمایه‌های انسانی دانشگاه در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر گسترش فضای انقلابی، حفظ کیان دانشگاه و نیز ایفای نقش مؤثر در انضباط سازمانی با تأکید بر محورهای زیر اهتمام ورزید.

- ضرورت حفظ و صیانت از حقوق، اموال، دارایی‌ها و املاک دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از کلیه ظرفیت‌های دانشگاهی به منظور استیفای حقوق دانشگاه در مراجع قضایی، ثبتی و اداری سراسر کشور و ارائه گسترش مستمر اقدامات انجام‌شده به اینجانب

- حفاظت از حقوق اعضای محترم هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان در چارچوب وظایف

- پیشگیری از وقوع تخلفات به استناد مقررات داخلی متکی بر اسناد بالادستی

- اتخاذ تصمیم در مسائل حقوقی و تعیین نحوه دفاع از حقوق دانشگاه در مسائل حساس در شورای حقوقی و تطبیق مقررات

- گردآوری، تنظیم، نگهداری و به‌هنگام کردن کلیه قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با وظایف و فعالیت‌های دانشگاه

- بررسی، اظهارنظر و ارائه راهنمایی‌های لازم درخصوص تفاهم‌نامه‌ها، قراردادها، آیین‌نامه‌ها و مقررات مورد عمل یا پیشنهادی مسئولان دانشگاه

- نظارت بر حسن اجرای قراردادها، مبایعه‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌هایی که به نحوی از انحاء دانشگاه از طرف‌های ذینفع آن است

- طرح دعاوی در محاکم قضایی و اداری و پاسخگویی‌ لازم و پیگیری امر تا حصول نتیجه درجهت تأمین حقوق و منافع قانونی دانشگاه

امید است با اتکال به درگاه ذات اقدس احدیت در راه خدمت به اسلام و مسلمین و اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی و همچنین اجرای برنامه پنج ساله دانشگاه آزاد اسلامی موفق و مؤید باشید.»

دکتر سیدمرتضی شهیدی دارای دکتری حقوق خصوصی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات است که سوابقی ازجمله مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس، رییس مرکز پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی شدن سازمان بورس، مدیر حقوقی بانک مشترک ایران و ونزوئلا و... را در کارنامه اجرایی دارد.