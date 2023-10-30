به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خزاعی در ابتدای سفر خود به استان فارس عصر امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز با تاکید بر اینکه ائمه جمعه آگاهی و شناخت دقیق و ملموسی از ضرورت‌های فرهنگی و اجتماعی شهرها دارند، گفت: قطعاً امامان جمعه می‌توانند تصویر بهتری از وضعیت فرهنگی و اجتماعی و مطالبات مردم در حوزه فرهنگ و سینما را ارائه دهند.

رئیس سازمان سینمایی کشور با بیان اینکه در این دوره، حساسیت‌های بالایی نسبت به مسائل اخلاقی و خانواده و مباحث راهبردی کشور داشته‌ایم، اضافه کرد: رونق به سینماها برگشته و به تبع آن، تولید هم باز خواهد گشت.

خزاعی با اشاره به اهتمام ویژه در این دوره به استان‌ها و توسعه صنعت سینما در سطح کشور اظهار کرد: رویکردهای حمایتی ما از سینمای استان‌ها و احیای سینمای بومی در چند محور برنامه‌ریزی شده و خوشبختانه طی دو ساله اخیر اقدامات ملموسی در زمینه توسعه، ارتقای آموزش، رونق سینماها و رویدادها و حمایت از سینماگران استانی صورت گرفته است اما کافی نیست.

خزاعی با بیان اینکه قدرت سینما یکی از مهم‌ترین دستاوردهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است در ادامه گفت: در حوزه زیرساخت شاهد روند توسعه و شکوفایی مطلوبی هستیم.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: سینما را نباید به صرف تفریح و اوقات فراغت ببینیم چرا که رسانه‌ای با کارکردهای گسترده فرهنگی و آموزشی است و پیرو تأکیدات مقام معظم رهبری، در دولت سیزدهم در زمینه تربیت نیروی انسانی جدید، شاهد بارقه‌های شکل‌گیری نسل جدید و پوست‌اندازی در این زمینه هستیم؛ همچنین در جشنواره فیلم کوتاه تهران که هفته گذشته برگزار شد نیز با استعدادها و ظرفیت‌های تازه روبرو بوده‌ایم.

خزاعی همچنین با اشاره به گسترش فضای فعالیت سینما در سطح ملی و بین‌المللی اظهار داشت: در عرصه بین‌الملل نیز تحولات و افق‌ها بر اساس نیازهای سینمای کشور طراحی و ترسیم شده است.

رئیس سازمان سینمایی گفت: توجه به مباحث نظری سینما، فلسفه محتوایی و استانداردهای کیفی فیلم‌ها به موازات توسعه زیرساخت، اهمیت دارد.

به گفته وی، استان فارس و شهر شیراز از ظرفیت‌های بسیار بالایی در زمینه سینما برخوردار است و از لحاظ مخاطب در سطح کشور در رتبه سوم قرار داشته و در راستای توسعه زیرساخت سینما نیز روند خوبی را طی می‌کند.

سینما بازتاب دهنده فرهنگ و سبک زندگی ایرانی اسلامی باشد

آیت الله دژکام نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز در این دیدار گفت: طی سال‌های اخیر نشاط چشمگیری در زمینه سینما در فضای کشور ایجاد شده که جای قدردانی دارد.

وی ادامه داد: اگر سینمای ایران قرار است نماینده انقلاب، تاریخ و فرهنگ ایرانی اسلامی باشد باید شاخصه‌ها و مؤلفه‌های آن نیز مشخص شود.

به گفته وی، سیاست گذاری‌های فرهنگی به ویژه در حوزه سینما باید مبتنی بر افق بلندمدت و پایدار بوده و با دولت‌ها دستخوش تغییرات نشود.

آیت الله دژکام با بیان اینکه لازم است نقش سینما در زندگی اجتماعی مردم تبیین شود ادامه داد: برای اغلب مخاطبان، سینما وجه سرگرم کنندگی برجسته‌ای دارد تا وجوه آموزندگی و تأثیرگذاری فرهنگی آن، اما نباید از این بخش سینما غافل شد.

به گفته وی، سینما جایگاهش آموزش صرف نیست همچنانکه صرفاً سرگرمی هم نباید باشد. فلسفه سینما، اقتصاد سینما، سرگرمی آن همگی توأمان باید مورد نظر باشد.

آیت الله دژکام با بیان اینکه با توجه به کارکردهای سینما، باید نگاه بین‌المللی در این عرصه فراموش نشود، افزود: باید سیاستگذاری در سینما و جشنواره فجر به گونه‌ای باشد تا به اهداف بین‌المللی هم نزدیک شویم.

نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: سینما باید بازتاب دهنده فرهنگ، تاریخ و هویت ملی و سبک زندگی ایرانی اسلامی باشد و جامعه ما نیاز به نظریه پردازی و بازشناسی دارد و ما هنوز در آغاز راه هستیم.

امام جمعه شیراز تاکید کرد: سینما و هنر باید به انسجام اجتماعی و همبستگی ملی کمک کنند و این نیاز به نظریه پردازی و جامعه شناسی دارد و انصافاً طی این دو سال در همه بخش‌های دولت از جمله فرهنگ و سینما تحولات خوبی را شاهدیم و جای تقدیر دار

آیت الله دژکام تصریح کرد: معتقدم زیرساخت فرهنگی و نظریه کلان فرهنگی - اجتماعی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد که مدیریت در این عرصه کار سخت و سنگینی است ولی امیدواریم تا از سینما در راستای تمدن سازی نوین اسلامی بهره گیریم.