نایب قهرمان شکست خورد/ ثبت اولین برد برای تازه لیگ برتری ها

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز دوشنبه با برگزاری دیدارهای هفته دوم پیگیری شد.

در چارچوب این هفته از رقابت‌ها که با دیدار روز شنبه شهرداری گرگان و ذوب آهن آغاز شد، امروز و در یکی از مهمترین دیدارها تیم کاله مازندران که فصل گذشته لیگ برتر را با عنوان نایب قهرمانی به پایان رساند به مصاف تیم تازه لیگ برتری شده طبیعت رفت اما در این دیدار با یک اختلاف امتیاز مغلوب میزبان خود شد.

علاوه بر طبیعت که در این هفته از رقابت‌ها نخستین برد لیگ برتری خود را به دست آورد، تیم لیموندیس هم موفق شد با غلبه بر مس کرمان که با حداقل اختلاف امتیاز به دست آمد اولین برد لیگ برتری را برای خود ثبت کند.

در دیگر دیدارهای این هفته نفت آبادان در مصاف با فولاد به برتری دست یافت. مهرام با ۱۰۰ امتیاز برابر اورتا به برتری دست یافت و مس رفسنجان هم در دیدار خانگی مقابل مشهدی‌ها متحمل شکست شد.

در چارچوب هفته دوم لیگ برتر بسکتبال دیدار تیم‌های شهرداری گرگان و ذوب آهن با برتری خانگی گرگانی‌ها به پایان رسید.

نتایج دیدارهای این هفته به شرح زیر است:

*شهرداری گرگان ۹۱- ذوب آهن ۷۰

*طبیعت تهران ۸۷- کاله مازندران ۸۶

*اورتا ساری ۸۴- مهرام ۱۰۰

*لیموندیس شیراز ۸۴- مس کرمان ۸۳

*مس رفسنجان ۸۳- رعد پدافند مشهد ۶۴

*فولاد هرمزگان ۷۷ – نفت آبادان ۸۹