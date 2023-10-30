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۸ آبان ۱۴۰۲، ۲۳:۲۳

وزیر آموزش و پرورش:

مشکل کمبود معلم در کشور رفع شده است

مشکل کمبود معلم در کشور رفع شده است

تبریز-وزیر آموزش و پرورش گفت: کمبود معلم هم اکنون رفع شده است، اما در چنین شرایطی ۵۰۵ مدرسه در کشور یک دانش آموز داشت و هیچ کدام تعطیل نشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مراد صحرایی، عصر دوشنبه در همایش نومعلمان آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با بیان اینکه کمبود معلم هم اکنون رفع شده است، اظهار کرد: در چنین شرایطی ۵۰۵ مدرسه در کشور یک دانش آموز داشت و هیچکدام تعطیل نشد.

وی افزود: اکنون در سطح کشور ۲۵ هزار مدرسه وجود دارد که دارای پنج تا ۱۰ دانش آموز دارند و سه هزار معلم با ایل عشایری کوچ می‌کنند و امسال ۱۰۰ هزار دانش آموز به دانش آموزان فنی و حرفه‌ای اضافه شدند.

وی با بیان اینکه همه باید به معلمان احترام بگذارند، اظهار کرد: معلمان سازندگان همه ارکان دیگر کشور، مظهر علم و عالمان جامعه هستند، معلمان روشن کننده چراغ دل انسان‌ها و ادامه دهنده راه پیامبران هستند.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه درد بی درمان هر جامعه‌ای جهل است، معلم کسی است که با جهل می جنگد و از انجایی که اساس هر پلیدی و آسیب اجتماعی در جامعه از جهل ناشی می‌شود، معلم با آن می جنگد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه معلم ارزشمندترین سرمایه هر جامعه‌ای را تربیت می‌کند، گفت: شغل معلمان، شغل انبیا بوده و ادامه دهنده راه آنان برای تربیت افراد جامعه هستند.

صحرایی، ادامه داد: معلم حلقه وصل نسل‌ها بوده و نسل علامه امینی، آیت الله طباطبایی، باقرخان و ستارخان، پروین و شهریار و اساتیدی چون هشترودی و باکری‌ها را تربیت می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه در زمان کنونی ما نیاز داریم که هویت معلمی را بازشناسیم، یادآور شد: در زمان کنونی آفت بزرگ نظام آموزش و پرورش از یکسو و نظام اداری کشور از سوی دیگر این است که اهمیت نقش معلم را در رفتار واقعی آن درک نکرده است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: مسؤولان باید بدانند که نقطه ایجاد تحول در کشور کلاس درس است نه اتاق وزرا و عامل ایجاد تحول معلمان هستند، نه وزیران، مسؤولان، استانداران، فرمانداران و شهرداران، و اگر این درک شود کشور بیش از هر زمان دیگری شکوفا می‌شود.

صحرایی افزود: معلم کارمند نیست و از او مهمترین توقعات را داریم ولی مانند کارمند با آن رفتار می‌کنیم در حالی که معلم کسی است که خانواده‌ها گوهر وجود خود را با آسودگی در اختیار آن قرار می‌دهند و ارزش کار معلم باید درک شود.

وی با اشاره به پیام همایش نومعلمان، اظهار کرد: اگر زمینه برای کار معلمان آن گونه که باید فراهم شود، تمام مسائل کشور حل می‌شود.

صحرایی، ادامه داد: ایران قوی از مدرسه‌ها قوی می‌شود نه از جای دیگری و اگر از ایران قوی، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع قوی می‌خواهیم باید آن را از کوچه مدرسه‌ها جست.

وزیر آموزش و پرورش همچنین گفت: امسال در آزمون گروه ابتدایی آموزش و پرورش ۵۳۰ نفر شرکت کردند که ظرفیت این آزمون ۲۸ هزار نفر بود و در ۲ مرحله حدود ۲۷ هزار نفر جذب شدند.

صحرایی، افزود: در نیمه نخست امسال با تکمیل ظرفیتی که برای دوره دبیری در راه است، حدود ۵۰ هزار معلم به شیوه‌های هوشمندانه، دغدغه مندانه، کارشناسانه و معلمانه انتخاب شدند که این تعداد نه در تعداد بلکه در کیفیت سابقه ندارند.

وی اظهار کرد: در آذربایجان شرقی فقط از طریق آزمون‌های استخدامی ۲ هزار و ۶۰۰ معلم به مانند ۲ هزار و ۶۰۰ افسر جنگ نرم، افسر تمدن ساز، ولی دانش آموز و پیامبر و یک هزار و ۲۰۰ معلم نیز از طریق دانشگاه فرهنگیان جذب نظام تعلیم و تربیت شدند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه جمعیت دانش آموزی کشور از سال ۹۴ تاکنون حدود سه میلیون نفر افزایش یافته است، گفت: برنامه ریزی برای تربیت معلم برای این دانش آموزان باید از سال‌ها پیش آغاز می‌شد.

صحرایی، ادامه داد: این دولت هیچ وقت فردا را فدای امروز نکرده است و کاش دانشگاه فرهنگیان که فعالیت خود را با ۲۵ هزار نفر آغاز کرده بود همانگونه کار خود را ادامه می‌داد تا شاهد کسری معلم نمی‌شدیم.

کد مطلب 5926078

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    نظرات

    • امیر IR ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      به قوه الهی و با کمک دکتر منادی و وزیر حل شد.

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