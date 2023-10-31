به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای قطع روابط دیپلماتیک بولیوی با رژیم اشغالگر صهیونیستی را ستود و بار دیگر از کشورهای اسلامی و عربی که روابط خود را با این رژیم عادی‌سازی کردند، دعوت کرد که روابط خود را با این رژیم تروریست و جنایتکار به کلی قطع کنند.

وزارت خارجه بولیوی روز سه شنبه اعلام کرد که دولت بولیوی روابط دیپلماتیک خود را با اسرائیل قطع کرده است.

دولت بولیوی همچنین رژیم اسرائیل را به ارتکاب جنایات علیه بشریت در حملات خود به نوار غزه متهم کرد.

بولیوی پیش از این نیز در سال ۲۰۰۹ روابط دیپلماتیک خود را با رژیم اسرائیل در اعتراض به حملات این رژیم به نوار غزه قطع کرده بود و در سال ۲۰۲۰، دولت پرزیدنت جینین آنز روابط خود را دوباره با تل آویو برقرار کرد.

از سوی دیگر، گروهان‌های قدس در پاسخ به کشتارهای غیرنظامیان در غزه، بار دیگر شهر اشغالی تل آویو را هدف حمله موشکی قرار دادند.

عسقلان نیز هدف حمله راکتی قرار گرفته است.

«نیر دفوری»، خبرنگار نظامی شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که درگیری‌های شدید و جنون‌آمیزی در تمامی محورهای حمله زمینی ارتش به غزه در جریان است.

همچنین سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی به هلاکت ۲ افسر صهیونیست از یگان ویژه «گفعاتی» در درگیری با مبارزان مقاومت در شمال نوار غزه اذعان کرد.

وی همچنین اذعان کرد که در این درگیری‌ها ۲ تن از افسران این یگان نیز به شدت زخمی شده‌اند.

همچنین مبارزان مقاومت فلسطین با جنگ‌افزارهای ارتش رژیم صهیونیستی که به نوار غزه نفوذ کرده بودند مقابله کردند.

گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) اعلام کرد که مبارزان مقاومت در منطقه جحر الدیک واقع در شرق استان الوسطی، ماشین‌آلات جنگی رژیم صهیونیستی که وارد نوار غزه شده بودند را در کمین خود گرفتار کردند.

قسام بیان کرد که مبارزان مقاومت توانسته‌اند در این منطقه ۴ جنگ‌افزار اشغالگران را با خمپاره یاسین ۱۰۵ هدف قرار بدهند.

علاوه بر این مبارزان گردان‌های قسام در شرق شهرک الزیتون با ماشین‌آلات جنگی ارتش رژیم صهیونیستی که به نوار غزه نفوذ کرده بودند درگیر شدند و یکی از این ماشین‌آلات را هدف قرار دادند.

گردان‌های قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) نیز با خمپاره سنگین خودروهای زرهی و پیاده نظام دشمن را در منطقه السمونی واقع در شهرک الزیتون غزه هدف قرار دادند.

همچنین رژیم صهیونیستی در جدیدترین جنایت خود یک منطقه شلوغ در اردوگاه جبالیا را بمباران کرد. در نتیجه این جنایت دست‌کم ۱۰۰ فلسطینی به شهادت رسیدند و ده‌ها نفر نیز زخمی شدند. وزارت امور داخلی غزه نیز تصریح کرد: بر اساس برآوردهای اولیه در این جنایت بیش از ۴۰۰ نفر به شهادت رسیده یا زخمی شدند. در این جنایت وحشیانه ۶ بمب که وزن هر کدام به یک تن می‌رسید بر سر مردم در اردوگاه جبالیا ریخته شد.

وزارت امور داخلی غزه نیز تاکید کرد: اشغالگران یک شهرک مسکونی در مرکز اردوگاه جبالیا را به طور کامل ویران کردند. بیشتر قربانیان این جنایت را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

رئیس بیمارستان اندونزی در غزه گفت: دست و پای تعدادی از قربانیان جنایت جبالیا قطع شده است.

سخنگوی سازمان‌های امدادی غزه نیز اعلام کرد: پیکر تعدادی از شهدا و زخمی‌ها هنوز روی زمین است.

سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه تصریح کرد: تعداد شهدای جنایت جبالیا ممکن است بیش‌تر از کشتار بیمارستان المعمدانی باشد.

همچنین، برخی منابع اعلام کردند که انصارالله یمن تهدید به بمباران و هدف گیری تأسیسات هسته‌ای دیمونا کرده است.