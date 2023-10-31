به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزیر بهداشت رژیم صهیونیستی اذعان کرد که عناصر صهیونیست در این رژیم در خطرناک‌ترین بحران روانی در تاریخ مجعول خود به سر می‌برند.

پیش از این نیز رسانه‌های عبری زبان گزارش داده بودند که تعداد نظامیان صهیونیستی که بعد از آغاز عملیات طوفان الاقصی درخواست دریافت مشاوره‌های روانشناسی داده‌اند افزایش یافته است.

بسیاری از این نظامیان نیز قصد بازگشت به مناطق درگیری را ندارند.

از سوی دیگر سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با سی ان ان اذعان کرده است که ۲۳۸ اسیر صهیونیست نزد نیروهای مقاومت وجود دارد.

وی همچنین اذعان کرد: ما می‌دانیم که جنگ طولانی و سخت خواهد بود اما از تمام امکانات خود در این خصوص استفاده می‌کنیم.

رژیم صهیونیستی علیرغم تلاش‌های چندباره برای ورود زمینی به نوار غزه، در مواجهه با رزمندگان مقاومت فلسطین عاجز مانده است.