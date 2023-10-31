به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر جوانمرد پیش از ظهر سه شنبه در جلسه بررسی راهکارهای پیشگیرانه در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر اردبیل با حضور مدیران و مسئولان متولی اظهار کرد: ساخت و سازهای قانونمند شهری در گرو تجدیدنظر در طرح تفصیلی شهر با رویکرد توجه مضاعف به ارتقای میزان تراکم در نمای مناطق شهری با رعایت اصول شهرسازی و افزایش توان نظارتی ساز و کارهای مدیریت شهری میسر است.

وی خاطرنشان کرد: پیچیدگی و توسعه فضای شهری و تراکم جمعیتی، تحولات و رویدادهایی نوین همچون مهندسی معابر، ترافیک، بناهای چند طبقه، فضای سبز، محیط‌های بهداشتی، رفاهی، بازار و… را پدید آورده است.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل گفت: به همین دلیل است که برنامه ریزی و پیش بینی ساخت و سازها و نیز دسترسی به امکانات شهری و کیفیت تعامل شهروندان در فضاهای شهری، دغدغه‌ای جدید در دنیای مدرن امروزی به شمار می‌رود.

جوانمرد بیان کرد: نظام شهرنشینی و روند سریع آن، مهاجرت گسترده به شهرها و پیدایش حاشیه نشینی، بیکاری، فقر و توسعه نامتوازن شهری براساس ساخت و سازهای غیرمجاز را سبب شده که خود خاستگاه آسیب‌های متعدد اجتماعی و گسترش انواع بحران‌های اقتصادی و فرهنگی آشکار و پنهان شده است.

وی تصریح کرد: یکی از راهکارهای مهم برای مقابله با حجم عظیمی از ظرفیت‌های بالقوه شهری در بروز انواع تخلفات و جرایم به کارگیری روش‌های نوین نظارت و بازرسی در ابعاد مختلف شهری است.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل گفت: در بحث ساخت و سازهای غیرمجاز و پیشگیری از گسترش بی رویه حاشیه نشینی بازدیدهای میدانی مأموران دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری به عنوان یک راهکار کارآمد از ابتدا مدنظر بوده که با گذشت سال‌ها این موضوع، ناکارآمدی و ناکافی بودن تأثیر گذاری خود را در ناهنجاری‌های شهری نمایان کرده است.

جوانمرد ادامه داد: اما راهکاری عملی و علمی که می‌تواند گره گشای بسیاری از معضلات شهری باشد تدوین طرح تفصیلی جامع و دقیق با پشتوانه علمی و با پیش بینی رویکردهای نوین شهری در بحث مدیریت و نظارت بر ساخت و سازها است.

وی اظهار کرد: هرچند بسیاری از ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه شهرها روی می‌دهد اما پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها دلالت بر این دارد که بیشترین تخلفات در ساخت و سازهای مازاد بر پروانه ساخت اتفاق می‌افتد و این موضوع ایجاب می‌کند بررسی‌های فنی و مهندسی دقیق‌تری صورت گیرد تا با تجدیدنظر به منظور افزایش تراکم سازه با نگاه منطقی و مطابق با استانداردها و اصول شهرسازی و با لحاظ مقایسه‌ای با استان‌های همجوار گامی مهم و مثبت و عملی در پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز برداشته شود.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل خاطرنشان کرد: دقت در این موضوع و تجدید نظر در طرح تفصیلی سبب می‌شود تا همه مناطق شهری به ویژه در قطعه بندی‌های شهرک‌های تازه تأسیس، تراکم ساخت، حدود معابر و خیابان‌ها همگی سبب زیبا سازی شهر شده و از طرفی رضایتمندی عمومی را افزایش دهد.

جوانمرد با بیان اینکه توجه به این عامل گامی مهم در بحث پیشگیری از تخلفات و فساد اداری در این حوزه نیز خواهد بود، گفت: هرچند در طرح تفصیلی جدید که مراحل تصویب نهایی خود را طی می‌کند، افزایش تراکم مد نظر گرفته شده اما در طرح یاد شده صرفاً بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مدنظر بوده و به تمامی مناطق شهری از جمله شهرک‌های جدیدالاحداث توجه نشده است و این نقیصه جدی در طرح تفصیلی جدید بوده و معارض با توسعه شهری با در نظر گرفتن مراتب است.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری اردبیل با اعلام حمایت و استقبال از تهیه و تدوین طرح تفصیلی مدرن شهری که همه جوانب و معیارهای نوین شهرسازی در آن لحاظ شده باشد، تاکید کرد: با هرگونه سهل انگاری که زمینه ساز گسترش ساخت و سازهای غیرمجاز شده و آسیب‌های اجتماعی فراهم کند مطابق مقررات قانونی رفتار خواهد شد.