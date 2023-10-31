به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه امروز سه شنبه با صدور بیانیه ای از رایزنی لاوروف و وزیر امور خارجه سوریه خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: (سرگئی لاوروف) وزیر خارجه روسیه و «فیصل المقداد» وزیر امور خارجه سوریه درباره درگیری های جاری میان فلسطین و (رژیم) اسرائیل تلفنی گفتگو کردند.

بیانیه مذکور در این خصوص اضافه می کند: لاوروف در گفتگو با همتای سوری خود، بر غیرقابل قبول بودن گسترش دامنه درگیری ها به سوریه تاکید کرد. لاوروف به همتای سوری خود تأکید کرد که حمله (رژیم) اسرائیل به خاک سوریه با توجه به تشدید درگیری ها غیرقابل قبول است.

این در حالی است که حملات وحشیانه هوایی و توپخانه ای ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه همچنان ادامه دارد نیروهای مقاومت فلسطین در کرانه باختری و جنوب غزه موفق شده‌اند در درگیری با نظامیان اشغالگر، آنها را به همراه تجهیزاتشان هدف قرار دهند.

منابع پزشکی فلسطینی در غزه اعلام کردند که در نتیجه جدیدترین جنایت ارتش رژیم صهیونیستی در غزه بیش از ۴۰۰ فلسطینی به شهادت رسیده یا زخمی شدند.