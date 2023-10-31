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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۳۱

رایزنی «لاوروف» و «بن‌فرحان» درباره تحولات غزه

رایزنی «لاوروف» و «بن‌فرحان» درباره تحولات غزه

وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای از رایزنی لاوروف و بن‌فرحان درباره تحولات غزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور امروز سه شنبه با فیصل بن فرحان همتای سعودی خود درباره وضعیت خاورمیانه (غرب آسیا) به ویژه تحولات جاری در نوار غزه گفتگو کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، ۲ دیپلمات همچنین در مورد همکاری در قالب «بریکس» گفتگو کردند.

این در حالی است که حملات وحشیانه هوایی و توپخانه ای ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه همچنان ادامه دارد نیروهای مقاومت فلسطین در کرانه باختری و جنوب غزه موفق شده‌اند در درگیری با نظامیان اشغالگر، آنها را به همراه تجهیزاتشان هدف قرار دهند.

منابع پزشکی فلسطینی در غزه اعلام کردند که در نتیجه جدیدترین جنایت ارتش رژیم صهیونیستی در غزه بیش از ۴۰۰ فلسطینی به شهادت رسیده یا زخمی شدند.

کد مطلب 5926960

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