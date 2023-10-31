به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، دفتر سیاسی انصارالله یمن اعلام کرد: ما عملیات نیروهای مسلح یمن که رژیم صهیونیستی جنایتکار را با موشکهای بالستیک و پهپاد هدف قرار داد، را می ستاییم.

در بیانیه دفتر سیاسی انصارالله یمن آمده است: ما مواضع عبدالملک الحوثی که در کنار ملت فلسطین و آرمان فلسطین ایستاده را مورد تمجید قرار می دهیم. رهبر انصارالله در حرف و عمل ثابت کرد که در کنار امت اسلامی و موضوعات آن و مظلومیت آن علیه هیمنه و زورگویی آمریکا و اسرائیل است.

دفتر سیاسی انصارلله یمن بیان کرد: ما از جهان عرب و اسلام می خواهیم که به مسئولیت دینی و اخلاقی در قبال ملت فلسطین و کشتار جمعی که علیه آن روا داشته می شود، عمل کنند.

در این بیانیه آمده است: ما بر حق ملت فلسطین و جنبش های جهاد و مقاومت و همه ملتهای اسلامی در دفاع از فلسطین و مقدسات اسلامی تاکید می کنیم.

دفتر سیاسی انصارالله یمن اعلام کرد: ما ضمن تمجید از مقاومت در فلسطین، لبنان و عراق، بر ایستادگی در کنار آنها علیه رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی و غربی آن تاکید می کنیم.