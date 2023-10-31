  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۵۴

دفتر سیاسی انصارالله یمن:

عملیات موشکی و پهپادی یمن علیه تل آویو را می‌ستاییم

عملیات موشکی و پهپادی یمن علیه تل آویو را می‌ستاییم

دفتر سیاسی انصارالله یمن ضمن تمجید از ورود نیروهای یمنی به جنگ در کنار مقاومت فلسطین علیه رژیم صهیونیستی از جهان عرب و اسلام خواست که اقدام موثری انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، دفتر سیاسی انصارالله یمن اعلام کرد: ما عملیات نیروهای مسلح یمن که رژیم صهیونیستی جنایتکار را با موشکهای بالستیک و پهپاد هدف قرار داد، را می ستاییم.

در بیانیه دفتر سیاسی انصارالله یمن آمده است: ما مواضع عبدالملک الحوثی که در کنار ملت فلسطین و آرمان فلسطین ایستاده را مورد تمجید قرار می دهیم. رهبر انصارالله در حرف و عمل ثابت کرد که در کنار امت اسلامی و موضوعات آن و مظلومیت آن علیه هیمنه و زورگویی آمریکا و اسرائیل است.

دفتر سیاسی انصارلله یمن بیان کرد: ما از جهان عرب و اسلام می خواهیم که به مسئولیت دینی و اخلاقی در قبال ملت فلسطین و کشتار جمعی که علیه آن روا داشته می شود، عمل کنند.

در این بیانیه آمده است: ما بر حق ملت فلسطین و جنبش های جهاد و مقاومت و همه ملتهای اسلامی در دفاع از فلسطین و مقدسات اسلامی تاکید می کنیم.

دفتر سیاسی انصارالله یمن اعلام کرد: ما ضمن تمجید از مقاومت در فلسطین، لبنان و عراق، بر ایستادگی در کنار آنها علیه رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی و غربی آن تاکید می کنیم.

کد مطلب 5926923

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی ایزدی IR ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      دامنه دفاع از مظلومین و کودکانه بی دفاع مسلمان باید گسترش پیدا کند،، به صورت نامحسوس و نقطه به نقطه،از چندین جبهه.این را خداوند مقرر فرموده است.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها