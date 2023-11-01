پدافندغیرعامل اجتماعی سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی قمی اویلی صبح چهارشنبه در رزمایش استانی پدافند غیرعامل با اعلام اینکه بحث فرهنگسازی و آموزش جز الزامات است که به ما در مقابله با تهدیدات کمک میکند، تصریح کرد: دو نوع تهدید داریم تهدیدات طبیعی را ستاد مدیریت بحران مدیریت میکند تهدیداتی که دشمنان بر علیه ما دراینخصوص اقدام میکنند نیز جز تهدیداتی هستند که موردتوجه ما در سازمان پدافند غیرعامل قرار میگیرند.
قمی با بیان اینکه قرارگاههای مختلف برای مقابله با تهدیدات در زمینههای گوناگون تشکیل شده است گفت: اجتماعی سازی موضوع پدافند غیرعامل اهمیت دارد تا بهاینترتیب مسئولان ما فهم درستی از این موضوع داشته باشند.
وی گفت: شعار سازمان پدافند غیرعامل حفاظت از داراییهای مادی و معنوی مردم بوده و رعایت الزامات برای مقابله با تهدیدات ضروری است.
معاون امور استانهای سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اینکه شرایط امروز غزه نشان میدهد دشمن به هیچ اصولی پایبند نیست، ادامه داد: مردم غزه با صبر و مقاومت مقابل رژیم صهیونیستی میایستند.
افزایش پایداری شبکه توزیع کالاها هدف رزمایش است
محمدعلی رمضانی مسئول حراست و دبیر کارگروه پدافند غیرعامل اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران با اشاره به اینکه مانور پدافند غیرعامل گندم و آرد و نان استان، امسال با محوریت افزایش پایداری شبکه توزیع کالاهای اساسی طراحی شده است اظهار داشت: در این مانور مواردی از قبیل اجرای حمله سایبری، قطع گاز و برق واحدهای خبازی، نظارت و بازرسی بر واحدهای خبازی، نظریه انسداد مسیرهای مواصلاتی جادهای و بین شهرستانهای مازندران، مدیریت آردرسانی به خبازیها در شرایط حمله سایبری باهدف تأمین گندم، آرد و نان در زمان بحران اجرا شد.
وی تصریح کرد: در این رزمایش، توزیع کالای اساسی در کل شبکه ساحلی استان تدارک و اجرا شده است.
رمضانی با اشاره به اینکه برای برگزاری این رزمایش همافزایی و مشارکت خوبی با دستگاههای مرتبط برقرار شده است؛ ادامه داد: در کنار همدلی و پشتیبانی همه دستگاهها توانستیم سناریوی طراحی شده را به مرحله اجرا برسانیم.
وی تصریح کرد: این رزمایش با مشارکت دستگاههای پدافند غیرعامل استانداری، جهاد کشاورزی، صمت، تعزیرات حکومتی، دانشگاه علوم پزشکی، نیروی دریابانی استان، نیروی دریایی ارتش، راهآهن شمال، شیلات، راه و شهرسازی، بنادر استان، هلالاحمر، اورژانس برگزار شده است.
دبیر کارگروه پدافند غیرعامل اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران گفت: سند راهبردی رزمایش پدافند غیرعامل افزایش پایداری تأمین کالاهای اساسی در اختیار اداره کل پدافند غیرعامل استانداری مازندران قرار میگیرد تا بهصورت یک ساختار منسجم به دستگاههای اجرایی و فرمانداران ابلاغ شود.
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