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۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۳۷

وزارت دفاع تایوان:

۳۷ جنگنده ارتش چین از خط میانی تنگه تایوان عبور کردند

۳۷ جنگنده ارتش چین از خط میانی تنگه تایوان عبور کردند

وزارت دفاع تایوان اعلام کرد در شبانه‌روز گذشته ده‌ها جنگنده و کشتی جنگی ارتش چین از خط میانی تنگه تایوان عبور کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه‌وله، وزارت دفاع تایوان اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته ارتش چین ۴۳ جنگنده و ۳ کشتی جنگی را به آبهای نزدیک جزیره تایوان ارسال کرد.

بنابر اعلام وزارت دفاع تایوان ۳۷ جنگنده چینی از خط میانی مرزی تنگه تایون بین چین و جزیره تایوان عبور کردند.

 جمهوری خلق چین از زمان تأسیس در سال ۱۹۴۹، همواره تایوان را به عنوان بخشی از سرزمین مادری خود قلمداد می‌ کند؛ اما تایوان با تحریک محور غرب به سرکردگی آمریکا اعلام کرده که حاکمیت مستقل دارد.

«تان کفی» (Tan Kefei) سخنگوی وزیر دفاع چین پیشتر اعلام کرده بود: ایالات متحده نگرانی‌های اصلی چین را نادیده می گیرد، در امور داخلی چین مداخله می‌ کند و عمداً تنش‌ ها را در سراسر تنگه تایوان تشدید می‌ کند. این موضوع چیزی جز تبدیل تایوان به بشکه باروت و سوق دادن مردمش به ورطه فاجعه نیست. ما از آمریکا می‌خواهیم به اصل چین واحد و ۳ بیانیه مشترک چین و آمریکا پایبند باشد، فروش تسلیحات به تایوان را فوراً متوقف کرده و هرگونه تبانی نظامی با تایوان را متوقف کند.

چین بر اساس سیاست «چین واحد»، تایوان را بخشی از قلمرو و حاکمیت خود می‌ داند و بارها از مقامات آمریکا و سایر کشورهای غربی خواسته است تا از ایجاد روابط رسمی با مقامات این جزیره خودمختار خودداری و حمایت از جریان‌ های جدایی‌ طلب تایوان و ارسال سلاح به آنها را متوقف کنند.

کد مطلب 5927581

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    نظرات

    • ابراهیم گودینی IR ۰۲:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      5 0
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      آمریکایی ها هر جای دنیا که بروند آنجا را به ویرانه و جنگ تبدیل می‌کنند تا بتواند سلاح‌های قدیمی خود را به فروش برساند و همیشه حرف از صلح دروغین می‌زنند
    • حمید IR ۰۶:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      14 0
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      اگر عاقل باشن الان بهترین زمانه براشون و اگر حمله نکنن معلوم میشه ترسو هستن
    • مجید IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۲
      0 0
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      الان وقتشه تایوان رو تصرف کنه
    • IR ۰۰:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      0 0
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      وقت خوبیه تا چین به تایوان درس حسابی بده و آمریکا رو به چالش بکشه آمریکا اونوقت باید در سه جبهه اوکراین ، تایوان و اسرائیل بجنگه اون هم زمانی که پایگاه های نظامیش در خاورمیانه مورد حمله موشکی متحدان ایران است ، پای این شیطان شرور باید از خاورمیانه کوتاه شود

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