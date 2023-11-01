مبارزه خواهران منصوریان در تگزاس/ تیم مردان منتظر نظر کادر فنی

به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین دوره رقابت‌های ووشو قهرمانی جهان طی روزهای ۲۵ تا ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲ در «فورت ورث» واقع در ایالت تگزاس در کشور آمریکا برگزار خواهد شد. تیم ملی ووشو ایران با ۸ ورزشکار در بخش ساندای این رقابت‌ها به میدان می‌رود. از این تعداد ۵ نفر در بخش مردان و ۳ نفر در بخش زنان به مسابقات جهانی اعزام می‌شوند.

در حالی که پیش از این حضور انتخاب محسن محمد سیفی، یوسف صبری، محمدرضا ریگی، معین تقوی و محمد نصیری در اوزان مختلف مشخص بود. برای تعیین تکلیف نفر برتر وزن ۸۰- کیلوگرم علی خورشیدی و امیر کریمی به مصاف هم رفتند که این خورشیدی بود که با برتری مقابل رقیب، نفر اول وزن خود شد.

اما در بخش زنان شهربانو منصوریان که پیش از بازی‌های آسیایی در رقابت نخست انتخابی وزن ۶۰- کیلوگرم به صدیقه دریایی باخته بود، امروز در دو مبارزه برابر این رقیب سرسخت پیروز شد تا به همراه سهیلا و الهه دو خواهر دیگر خود جواز حضور در ترکیب تیم ملی را برای مبارزه روی سکوی مسابقات جهانی کسب کند.

در حالی که تکلیف نفرات اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان در بخش بانوان مشخص شده، در بخش مردان کادر فنی تیم ملی از بین سیفی، ریگی، نصیری، تقوی، صبری و خورشیدی قلم قرمز خود را روی نام یک سانداکار کشیده و ۵ نفر دیگر با با خود به تگزاس می برود.