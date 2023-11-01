به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مقاومت فلسطین در پاسخ به جنایات ارتش رژیم صهیونیستی در حق غیرنظامیان فلسطینی در نوار غزه مناطق مختلف اراضی اشغالی را با پهپاد، موشک و خمپاره هدف قرار داد.
گردانهای قسام اعلام کرد که تجمع نظامیان و جنگافزارهای ارتش رژیم صهیونیستی در نزدیکی گذرگاه النسر واقع در شرق استان مرکزی غزه را با پهپاد زواری و موشک هدف قرار داده است.
علاوه بر این گردانهای قسام از هدف قراردادن یکی از جنگافزارهای ارتش رژیم صهیونیستی که به شرق محله الزیتون نفوذ کرده بود خبر داد و اعلام کرد که این جنگافزار را با خمپاره «یاسین ۱۰۵» هدف قرار داده و به آتش کشیده است.
گردانهای الاقصی نیز اعلام کرد که موضع العین الثالثه و موضع پشتیبانی نظامی صهیونیستها در شهرک صهیونیستی بئیری و شرق آن را موشکباران کرده است.
گردانهای قسام نیز پیشتر اعلام کرد که مرکز فرماندهی دشمن در شمال غرب غزه را با خمپاره سنگین هدف قرار داده است.
گردانهای قدس نیز اعلام کرد که به همراه گردانهای قسام تجمع نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در شرق غزه را با خمپاره سنگین هدف قرار داده است.
همچنین گردانهای قسام تلآویو، گوشدان، عسقلان، کیبوتس نیریم و پایگاه نظامی رعیم را موشکباران کرد. منابع خبری از وقوع ۵ انفجار سنگین در تلآویو خبر میدهند.
در پی حملات مقاومت آژیر هشدار در مناطق مختلف اراضی اشغالی که از سوی مقاومت فلسطین هدف قرار داده شده به صدا درآمد.
پیشتر گردانهای قسام از هدف قرار دادن ۴ تانک دیگر ارتش رژیم صهیونیستی نیز خبر داد و اعلام کرد که پیاده نظام دشمن را که در یکی از خانههای بیت حانون حضور داشتند، به هلاکت رسانده است.
نظر شما