تداوم درگیری در مرز لبنان و اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، مرزهای لبنان شاهد تداوم درگیری میان رزمندگان مقاومت لبنان و ارتش رژیم صهیونیستی است.

رسانه‌های عبری زبان از وقوع یک حادثه امنیتی در کوه‌های رامیم در نزدیکی مرز لبنان خبر دادند. این رسانه‌ها گزارش دادند که یک موشک هدایت‌شونده از لبنان به سوی شهرک صهیونیستی «یفتاح» پرتاب شده است.

شبکه صهیونیستی کان نیز اذعان کرد که یک موشک ضدتانک از لبنان به سوی سلسله کوه‌های «رامیم» در الجلیل پرتاب شده است و در عین حال از گلوله‌باران مناطق مرزی در جنوب لبنان از سوی ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز از حمله نظامیان صهیونیست به گروهی که تلاش داشتند از سمت لبنان به سوی شهرک صهیونیستی زرعیت موشک ضدتانک پرتاب کنند خبر داد.

همچنین سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی به پرتاب موشک ضدزره به سوی منطقه یفتاح اذعان و اعلام کرد که نظامیان صهیونیست در حال هدف قراردادن محل پرتاب موشک هستند.

دو موضع ارتش رژیم صهیونیستی در المالکیه و البیاض در برابر عیترون و بلیدا نیز از سوی مقاومت لبنان هدف قرار داده شد.

خبرنگار الجزیره اعلام کرد که یک موشک هدایت‌شونده به موضع صهیونیستی البیاض در برابر شهرک بلیدا برخورد کرده است.

از سوی دیگر خبرنگار المنار گزارش داد که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی اطراف شهرک‌های بلیدا و عیترون را با بمب‌های فسفری هدف قرار داده است.

علاوه بر این اطراف شهرک عیتا الشعب در نزدیکی مرزهای جنوبی لبنان نیز از سوی ارتش رژیم صهیونیستی بمباران شد.