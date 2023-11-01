به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مدیر بیمارستان شفا در غزه اعلام کرد که در جدیدترین جنایت صهیونیست‌ها، ده‌ها فلسطینی پس از بمباران یک نانوایی در شرق غزه به شهادت رسیدند یا زخمی شدند.

وی در ادامه گفت: طی چند ساعت ژنراتور برق بیمارستان به دلیل اتمام سوخت خاموش خواهد شد. این اتفاق یک فاجعه انسانی در نوار غزه خواهد بود.

وی در ادامه افزود: اوضاع فاجعه‌آمیز است. اوضاع از کنترل خارج شده و نمی‌توانیم کاری برای زخمی‌ها انجام بدهیم.

از سوی دیگر سخنگوی سازمان بهداشت جهانی نیز گفت: یک‌سوم بیمارستان‌های غزه به دلیل اتمام سوخت از کار افتاده‌اند. ما به ورود بدون قید و شرط کمک‌های بشردوستانه به ویژه سوخت به غزه نیاز داریم. ورود فوری سوخت به غزه مساله مرگ و زندگی است.

وی در ادامه افزود: در سایه قطع برق و سوخت زندگی بیماران در غزه با تهدید واقعی روبرو شده است. ما برای این که نیروهایمان بتوانند به وظیفه خود در غزه عمل کنند به تضمین نیاز داریم.

گفتنی است پیش‌تر وزارت بهداشت غزه از افزایش آمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به غزه خبر داد و اعلام کرد: تاکنون هشت هزار و ۷۹۶ نفر به شهادت رسیده‌اند.

بر اساس این گزارش از این تعداد سه هزار و ۶۴۸ نفر را کودکان تشکیل می‌دهند. همچنین دو هزار و ۲۹۰ زن هم تاکنون و طبق اعلام وزارت بهداشت غزه به شهادت رسیده‌اند. همچنین تاکنون بر اثر حملات رژیم صهیونیستی به غزه ۲۲ هزار و ۲۱۹ نفر هم زخمی شده‌اند.