پیام رزمندگان لبنانی به مبارزان فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان پیامی را خطاب به مبارزان شجاع مقاومت و ملت فلسطین صادر کردند.

رزمندگان مقاومت اسلامی اعلام کردند: ای اهل مظلومیت در غزه، کشتار کودکان، زنان، پیران و جوانان شما اتفاق بزرگی است، اما روح پایداری شما بزرگ‌تر است. خون‌های مقاوم شما این رژیم ضعیف را غرق خواهد کرد؛ رژیمی که نفس‌های پایانی خود را می‌کشد.

در ادامه این پیام آمده است: ای قهرمانان مساله فلسطین و جهاد و ای کاروان‌های اراده و شهادت، شما بینی این رژیم سست را به خاک مالیدید. شما به جهان نشان دادید که آنها از خانه عنکبوت سست‌تر هستند و ثابت کردید که آزادی نزدیک است.

رزمندگان مقاومت تاکید کردند: انگشتان ما همراه شما روی ماشه است. ما برای یاری به مسجد الاقصی و خانواده‌های مستضعفمان در فلسطین دوست‌داشتنی با دشمن خدا می‌جنگیم.