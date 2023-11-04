اخراج آمریکا از غرب آسیا با تسخیر لانه جاسوسی در سال ۵۸ آغاز شد

فواد ایزدی کارشناس مسائل بین الملل و آمریکا در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص ۱۳ آبان ۵۸ و تسخیر لانه جاسوسی به عنوان ضربه سختی که آمریکاییها از ایران خوردند، گفت: اولین ضربهای که آمریکاییها از ملت ایران خوردند در ۲۲ بهمن ۵۷ و با پیروزی انقلاب اسلامی بود.
وی افزود: شاه برای آمریکاییها در ایران سیستم خوبی را ارائه کرده بود و کاملاً و ۱۰۰ درصد حامی سیاستهای آمریکا در منطقه بود. وی ابزاری برای اجرای سیاستهای آمریکا در منطقه و ایران بود و در این خصوص رتبه اول را در غرب آسیا داشت.
ایزدی تاکید کرد: یک سوم فروش اسلحه آمریکا را ایران خریداری میکرد و از این نظر هم در منطقه رتبه اول را داشت و طبق ردهبندی سازمان عفو بینالملل انگلستان با اینکه در شکنجه و اعدام ایران رتبه اول را در جهان دارا بود با این حال انگلستان و آمریکا روابط خوبی با شاه داشتند و تا آخرین لحظه از او حمایت میکردند.
این کارشناس بینالملل تصریح کرد: بعد از انقلاب سفارت آمریکا در ایران باز بود و در نتیجه فعالیتهای آمریکاییها در ایران ادامه پیدا میکرد. آنها دو راه را پیش روی خود داشتند و به دنبال آن بودند تا بر اساس آن یا فردی شبیه شاه را به کشور برگردانند و حکومت را به او بدهند و یا اینکه با همین حکومت پیروز شده بعد از انقلاب همراه شوند و آن را به تدریج همراه خودشان سوق دهند اما آنها تصمیم گرفتند در هر دو مسیر حرکت کنند.
وی ادامه داد: آنها هم به دنبال سرنگونی حکومت جدید و هم به دنبال ایجاد راههای نفوذ در این حکومت نوپا بودند.
فواد ایزدی با اشاره به بیان انقلاب دوم که در پی تسخیر سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۵۸ اتفاق افتاد، اذعان داشت: به همین خاطر است که تسخیر لانه جاسوسی را به انقلاب دوم تعبیر کردند که حتی از انقلاب اول هم مهمتر بود، زیرا در انقلاب اول دست نشانده آمریکا از ایران اخراج شد اما در انقلاب دوم خود آمریکا از کشورمان اخراج شد.
تداوم زندگی با ریل جمهوری اسلامی به دلیل تسخیر لانه جاسوسی آمریکا است
ایزدی ادامه داد: با تسخیر سفارت آن دو فعالیت آمریکاییها متوقف شد و به همین خاطر است که اگر همچنان با ریل جمهوری اسلامی زندگی میکنیم به دلیل تسخیر لانه جاسوسی آمریکا بود که ادامه حرکت مردم را تضمین کرد.
این کارشناس روابط بینالملل گفت: از تبعات و پیامدهای تسخیر لانه جاسوسی در سال ۵۸ رفتن آبروی آمریکاییها بود که در پی اخراج از یک کشور بزرگی مانند ایران رخ داده بود. این موضوعی نیست که بتوان آن را فراموش کرد و افرادی بودند که از آمریکا زخم خورده بودند آنها خوشحال شدند و هم پیمانان ایالات متحده نسبت به قدرت آمریکا دچار تردید شدند.
فواد ایزدی با اشاره به عملیات طبس برای آزادی گروگانهای آمریکایی اظهار داشت: در عملیات طبس هم یک شکست دیگر برای آمریکاییها رخ داد، زیرا آنها در آن عملیات نظامی به شکل مفتضحانهای دچار یک شکست دیگر شدند و از ایران فرار کردند.
این کارشناس مسائل بین المللی و آمریکا با اشاره به افول شدید نفوذ آمریکا در غرب آسیا تاکید کرد: هماکنون آمریکاییها از منطقه غرب آسیا در حال اخراج هستند و رژیم صهیونیستی هم که مولود آنها است با چالشهای بسیار جدی مواجه است به گونهای که برای حفظ خود به کشتار گسترده زنان و کودکان غیرنظامی در فلسطین اشغالی روی آورده است.
ایزدی گفت: اخراج آمریکا از منطقه غرب آسیا با تسخیر لانه جاسوسی در سال ۵۸ آغاز شد. البته آمریکاییها این فرصت را داشتند که با نگاهی منطقی به عملکرد خود رفتارهایشان را نسبت به ایران اصلاح کنند و از سیاستهای ضد ایرانی دست بردارند. آنها میتوانستند جنگ را علیه ایران به راه نیندازند، از صدام حمایت نکنند و پس از جنگ تحریمهای خود را تشدید و ادامه ندهند؛ اما آنها از فرصتهای خود استفاده نکردند و در نتیجه شرایط خود را وخیمتر کردند در نتیجه شرایط آنها را در منطقه مشاهده میکنید به گونهای که برای حفظ منافع خود مجبور شدند از یک رژیم کودککش حمایت کنند موضوعی که موجب تهدید خود و هم پیمانانشان در منطقه میشود.
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