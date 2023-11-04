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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۴۳

مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان‌شرقی:

پرواز مسیر تبریز - بوشهر برقرار شد

پرواز مسیر تبریز - بوشهر برقرار شد

تبریز-مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان‌شرقی گفت: برای نخستین بار پرواز مسیر بوشهر از فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز برقرار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین آذری روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: شرکت هواپیمایی کاسپین برای نخستین بار اقدام به برقراری پرواز رفت و برگشت در این مسیر کرده است.

وی اظهار کرد: طبق برنامه اعلام شده، این پرواز ساعت ۱۸ و ۲۵ دقیقه روزهای جمعه هر هفته وارد فرودگاه تبریز می‌شود و یک ساعت بعد به سمت بوشهر پرواز خواهد کرد.

مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان‌شرقی همچنین گفت: فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز رتبه نخست طرح جامع نظرسنجی و پایش کیفیت خدمات فرودگاهی در مهر ماه سالجاری را به خود اختصاص داد.

آذری، ادامه داد: به گزارش دفتر برنامه ریزی راهبردی و مدیریت عملکرد شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، فرودگاه تبریز با ثبت شاخص ۷۸.۳ موفق شد در صدر فرودگاه‌های کشور قرار گیرد.

وی یادآور شد: فرودگاه تبریز ۲ بار نیز در سال گذشته، موفق به کسب عنوان نخست کشور شده بود و از این نظر، تنها فرودگاه کشور است که توانسته است سه بار متناوب، با پیشی گرفتن از فرودگاه اصفهان، در صدر جدول رنگینگ فرودگاه‌های کشور قرار گیرد.

کد مطلب 5930345

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