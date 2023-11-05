شهر لنده گرم ترین نقطه کهگیلویه و بویراحمد شد/ جو پایدار در استان

ولی بهره مند در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: با بررسی آخرین الگوهای پیش یابی هواشناسی طی امروز آسمان استان قسمتی ابری در برخی نقاط با رشد ابر گاهی با افزایش سرعت باد در پاره‌ای نقاط بارش پراکنده، گاهی رگبار و رعد و برق بویژه در مناطق شمالی استان پیش بینی می‌شود.

وی ابراز داشت: از فردا تا پایان هفته جاری آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی مورد انتظار است.

بهره مند تصریح کرد: به لحاظ دمایی نیز نوسانات چندان محسوس نخواهد بود.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی استان گفت: در روز یکشنبه آسمان استان قسمتی ابری، گاهی با رشد ابر، در برخی نقاط بارش پراکنده، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد و بتدریج با کاهش پدیده همراه است.

بهره مند با اشاره به وضعیت هوای ۲۴ ساعت گذشته، خاطرنشان کرد: لنده با بیشینه دمای ۲۸/۵ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و مارگون با کمینه دمای ۵/۱ درجه سانتیگراد سردترین نقاط استان بودند.