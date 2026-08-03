علی کرمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و شاخص‌های ناپایداری جوی، اظهار کرد: طی پنج روز آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و به تدریج افزایش ابر در برخی مناطق مرتفع پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در برخی مناطق مرتفع استان احتمال وقوع رگبار پراکنده، رعد و برق و تندبادهای لحظه‌ای وجود دارد که در این زمینه هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده و تا پایان هفته معتبر است.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه تغییرات دمایی قابل ملاحظه‌ای در روزهای آینده پیش‌بینی نمی‌شود، گفت: ماندگاری هوای گرم همچنان در استان ادامه خواهد داشت.

کرمی تصریح کرد: برای روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و با افزایش ابر در برخی مناطق مرتفع، احتمال رگبار، رعد و برق و تندباد لحظه‌ای وجود دارد.

وی با اشاره به وضعیت دمایی ایستگاه‌های هواشناسی استان، عنوان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته لیشتر با ثبت دمای ۴۶.۸ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و یاسوج با کمینه دمای ۱۷.۵ درجه سانتیگراد خنک‌ترین نقاط استان بودند.

مدیرکل هواشناسی استان از شهروندان خواست با توجه به تداوم گرما، در مصرف انرژی مدیریت لازم را داشته باشند و در زمان وقوع تندبادهای لحظه‌ای از قرار گرفتن در مناطق خطرپذیر، زیر درختان و سازه‌های موقت خودداری کنند.