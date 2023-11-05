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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۲۹

فرمانده انتظامی ساوه خبر داد:

دستگیری قاتل برادرکش در ساوه

دستگیری قاتل برادرکش در ساوه

ساوه- فرمانده انتظامی ساوه گفت: فردی که اقدام به قتل برادر خود با سلاح گرم کرده بود در چنگال پلیس گرفتار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر با نقل ار روابط عمومی نیروی انتظامی استان مرکزی، سرهنگ مجتبی جمالی بعدازظهر یکشنبه اظهار کرد: در پی کسب خبری از مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع تیر اندازی در یکی از روستاهای اطراف ساوه و انتقال مصدوم به مرکز درمانی، بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پلیس این شهرستان قرار گرفت.


وی افزود: با بررسی فنی و تخصصی پلیس مشخص شد مقتول بر اثر درگیری با شلیک اسلحه شکاری توسط برادر خود به شدت مجروح و قبل از رسیدن به مرکز درمانی به علت شدت جراحات وارده فوت شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه با اشاره به دستگیری متهم در یکی از روستاهای اطراف ساوه بیان داشت: متهم در مواجهه با ادله پلیس لب به اعتراف باز کرد و علت وقوع این جنایت را وجود اختلافات چندین ساله بر سر ارث عنوان کرد.

جمالی گفت: یک قبضه سلاح تک لول و ۸۶ فشنگ شکاری از مخفیگاه قاتل کشف و متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 5931221

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