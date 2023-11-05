مظلومیت امروز غزه، نقاب از چهره صهیونیست و غرب برچید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری، عصر یکشنبه در جمع اساتید دانشگاه حضرت معصومه (س) قم با اشاره به جنایات وحشیانه رژیم اشغالگر قدس علیه مردم بی دفاع غزه اظهار داشت: این فجایع، دل هر انسانی را به درد می‌آورد و برخی مدعیان حقوق بشر که فریاد آنان گوش فلک را کر کرده است، به جای حمایت از ملت مظلوم غزه از رژیم غاصب صهیونیستی حمایت می‌کنند و در برابر کشتار زنان و کودکان بی گناه، سکوت اختیار می‌کنند.

رئیس دیوان عالی کشور ابراز داشت: حوادثی که امروز در غزه در حال رخ دادن است، بسیار تلخ و دردآور بوده، اما معتقدیم که خداوند متعال در پس این حوادث، تدبیر و حکمتی دارد.

حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه امیدواریم که ماحصل جنایات رژیم صهیونیستی آزادی و پیروزی نهایی امت فلسطین باشد افزود: حوادث اخیر غزه نشان داد، ادعای طرفداری از حقوق بشر از سوی غربی‌ها، تنها در زبان است و مظلومیت امروز غزه چهره و نقاب آنان را از رخ آنان برچید.

رئیس دیوان عالی کشور بیان داشت: چهره سران برخی از کشورهای غربی امروز در قبال حوادث غزه روشن شده است و این در حالی است که ملت‌ها در این کشورها، برای حمایت از مظلومان غزه و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی، تجمع‌های گسترده‌ای برپا می‌کنند.

خون شهدای مظلوم فلسطین در نهایت قدس شریف را آزاد خواهد کرد

حجت الاسلام منتظری ابراز داشت: جنایاتی که امروز در غزه از سوی رژیم صهیونیستی رخ می‌دهد، چهره واقعی این رژیم را به دنیا نشان داده و اطمینان داریم که خون شهدای مظلوم فلسطین برکات بسیاری به دنبال خواهد داشت و در نهایت قدس شریف را آزاد خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شناخت دشمن از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد ابراز داشت: دانشجویان باید با آگاهی و بصیرت در مقابله با نقشه‌های دشمنان در میدان حضور داشته باشند و در این عرصه نقشه آفرینی کنند.

رئیس دیوان عالی کشور عنوان داشت: دشمنان به دنبال متزلزل کردن اعتقادات نسل جوان هستند که در این راستا اساتید دانشگاه در کنار تدریس، می‌بایست دانشجویان را نسبت به این موضوعات هشیار کنند.

این مقام قضائی در ادامه با بیان اینکه امروز غرب برای ایجاد انحراف از زنان استفاده ابزار می‌کند بیان داشت: شعار زن، زندگی، آزادی از جمله شعارهای توخالی، فریبنده و صهیونیستی است و دشمنان با بهره گیری چنین شعارهای به دنبال ولنگاری در جامعه هستند و از بین بردن کیان خانواده را دنبال می‌کنند.

وی ابراز داشت: لجن زاری که امروز غرب در آن گرفتار شده است، نتیجه دوری از معنویت و از میان برداشتن همه حجاب‌های مورد نیاز برای زندگی بشری است.

رئیس دیوان عالی کشور گفت: هر دین و مذهبی قواعدی در زمینه حجاب دارد، اما غربی‌ها به دنبال از میان برداشتن این حجاب‌ها هستند که در پی آن، از هم پاشیدگی کانون خانواده رخ خواهد داد که این شرایط صدای زنان را در جامعه غرب نیز در آورده است و آنان از نبود امنیت اخلاقی شکایت دارند.

رها کردن جوانان و نوجوانان بستر فسادزای مجازی بدون هیچ گونه محدودیت و مرزی، خیانت است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه دشمنان در عرصه فضای مجازی گفت: رهبر معظم انقلاب از سالهای قبل، بر راه اندازی شبکه ملی اطلاعات تاکید کردند که در این زمینه توجه لازم صورت نگرفت.

وی با بیان اینکه مخالف مسدود سازی فضای مجازی نیستیم افزود: رها کردن جوانان و نوجوانان در این بستر فسادزا بدون هیچ گونه محدودیت و مرزی، خیانت است.

رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: دشمنان برای جوانان و زنان ما نقشه‌ها کشیدند و مقام معظم رهبری نیز موضوع شبیه خون فرهنگی را مطرح کردند، اما این هشدارها مورد توجه قرار نگرفت.

حجت الاسلام منتظری افزود: امروز شرایط اقتصادی در کشور سخت است و همین امر مشکلاتی در زمینه تأمین هزینه‌های ازدواج زوجین فراهم کرده، اما از سویی عامل دیگر ارتباطات دختر و پسر در فضای مجازی نیز مشکلاتی در مسیر ازدواج ایجاد کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور بیان داشت: امروز دعواهای خانوادگی موضوع بخش زیادی از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی است که در موارد زیادی به طلاق می‌انجامد.

وی گفت: از بین ۴۶ شعبه فعال دیوان عالی کشور، ۱۴ شعبه مربوط به حوزه خانواده است که این امر نشان دهنده تعداد زیاد پرونده‌های این بخش است.