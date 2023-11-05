توزیع اعتبارات در استان بوشهر عادلانه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم بهمنی عصر یکشنبه در نشست با رئیس کل دادگستری استان بوشهر با تقدیر از اقدامات قابل تحسین رئیس کل و دادستان کنگان گفت: تلاش‌های دادستان وقت و دستورات ویژه فرماندار پیشین و کنونی کنگان باعث بازگشایی حریم شصت متری شده و این اقدام قابل تحسین است اما اگر بازگشایی کامل صورت نگیرد مردم شیرینو لذت این بازگشایی را نمی چشند.

رئیس شورای اسلامی شهر شیرینو افزود: اجرای پروژه خیابان ساحلی بخاطر یک تصرف متوقف شده است، (حریم ۶۰ متری دریا در محدوده شرکت غیرصنعتی پازارگاد) باید طبق قانون جمهوری اسلامی ایران بازگشایی شود، مگر اینکه قدرت این شرکت فراتر از دستورات ویژه رئیس جمهور باشد.

بهمنی ضمن گلایه از وضعیت توزیع اعتبارات در استان بوشهر خواستار تکمیل و تجهیز مرکز جامع سلامت شد و گفت: در استان بوشهر همه جا صحبت از تخصیص اعتبارات و فراوانی اعتبارات است، اما چطور تکمیل یک مرکز جامع سلامت اینقدر زمان بر شده است. چرا هیچ اعتبار استانی، ملی، محرومیت شامل حال مردم نمی‌شود؟ دلیل تبعیض بین شهرها استان چیست؟ چرا دانشگاه علوم پزشکی برای تجهیز کردن دست دست می‌کند؟

وی گفت: طبقه سوم (پانسیون پزشک) خواسته به حق مردم است. به مردم قول داده‌اید به قول‌های داده شده عمل کنید، و مردم را از اقدامات شایسته دولت با تبعیض در سطوح مدیریتی پایین دست ناامید نکنید.

رئیس شورای اسلامی شهرشرینو با اشاره به وضعیت اسفناک اشتغال گفت: چطور می‌شود مسئولین چشمشان به بیکاری جوانان بومی بسته‌اند؟ چرا یک شرکت باید اکثر نیروهای غیر تخصصی به صورت پروازی جذب کند؟ چرا به جوانان بومی شیرینو نگاهی نمی‌شود؟ مردم شیرینو تاکنون میزبان مهربانی برای صنعت بوده‌اند چرا مدیران شرکت‌های مستقر در شیرینو از این مهربانی و نجابت سو استفاده می‌کنند.

رئیس شورا گفت: مشکل اسناد مالکیت که بارها مطرح شده و امید داریم با همت رئیس کل دادگستری این مسئله حل شود

وی ادامه داد: مشکل تفکیک اسناد، ثبت سند جدید و … با استعلام سازمان منطقه ویژه رو به رو می‌شود که این یک مشکل بزرگ برای مردم است.

شیرینو را ویژه دریابید

رئیس شورای اسلامی شهر شیرینو گفت: سال‌ها است که شورای راهبردی و سازمان منطقه ویژه نگاه سخاوتمندانه ای به شهر شیرینو نداشته و مشکلات فراوانی برای مردم به وجود آورده است.

وی گفت: شیرینو با انفجار جمعیتی رو به رو شده و زیرساخت‌های آن آمادگی این جمعیت نداشت، حال همین باعث شده سرانه آب و برق و آرد… پاسخگوی جمعیت کنونی نباشد، اگر صنعت حامی ما در رفع مشکلات مدارس، زیرساخت شهری، فضای سبز و جمع آوری زباله نباشد شیرینو دچار بحران بزرگی خواهد شد.

حجت الاسلام محمد صادق عاشوری امام جمعه سیراف در این نشست ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات شایسته رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: تلاش‌های رئیس کل محترم دادگستری استان امید را در دل مردم استان بوشهر روشن کرده است.