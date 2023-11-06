به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی اکبر موسوی اظهار کرد: مرحله استانی بیست و پنجمین جشنواره بین المللی قصهگویی کانون در قزوین از ۲۰ تا ۲۲ آبان در سالن نمایش مجتمع کانون استان قزوین برگزار میشود.
وی از استقبال خوب مردم استان قزوین خبر داد و افزود: بر این اساس ۲۵۸ نفر در بخشهای مختلف جشنواره امسال شرکت کردهاند و مهلت شرکت در بخش قصهگویی ۹۰ ثانیهای تا آخر آبان ادامه دارد.
این مسئول با اشاره به شعار جشنواره امسال «با قصه لبخند بسازیم» ایجاد نشاط و امید در جامعه، بهره برداری از ظرفیت هنر قصهگویی در ارتقای بینش و تربیت کودکان و نوجوانان، شناسایی و رشد استعدادهای علاقهمندان به این هنر و همگانی و مردمیسازی جریان قصهگویی را از اهداف برگزاری این جشنواره برشمرد.
رئیس جشنواره قصهگویی در استان قزوین با اشاره به هماهنگی و اهتمام کانون برای شرکت شماری از مادربزرگهای ساکن در مراکز سالمندان استان در جشنواره امسال، این اقدام را ایجاد فرصت برای برخورداری مخاطبان از هنر و ذوق نسل با تجربه کهن استان دانست.
موسوی افزود در پی انتشار فراخوان جشنواره بین المللی قصهگویی امسال پنج دوره آموزشی قصهگویی به همت کانون برگزار شد که هدف از آن ترغیب و تشویق علاقهمندان به هنر قصهگویی و ارتقا سطح کیفی، مهارت و توانمندی قصهگویان بود.
مدیرکل کانون از قصههای قرآنی، دینی و مذهبی، قصههای کسبوکار و کارآفرینی، قصههای نامداران و اسطورهها و قصههای آزاد به عنوان موضوعهای قصهگویی در سال جاری نام برد که بتازگی و در پی جنایات اسرائیل در غزه «قصهگویی با موضوع غزه» نیز به بخش غیر رقابتی بیستوپنجمین جشنواره قصهگویی کانون افزوده شد.
وی با اشاره به ثبت ملی هنر قصهگویی در سال جاری و پیشینه کانون در برگزاری این جشنواره در ربع قرن گذشته، محورهای انتخاب شده برای موضوع قصهگویی را از نقاط قوت جشنواره امسال برشمرد.
گفتنی است این دوره از جشنواره با هدف عمومیسازی و مردمیسازی قصهگویی در اقشار مختلف جامعه، فضاسازی و ارتقای ظرفیت قصهگویی به عنوان یک رویکرد فراگیر تربیتی جامعه و تقویت جایگاه قصهگویی ایرانی برای ثبت جهانی در بخشهای ملی (مدرن و کلاسیک)، آیینیسنتی، زبان اشاره (مدرن و کلاسیک)، قصهگویی بینالملل و قصهگویی ۹۰ ثانیهای برگزار خواهد شد.
در این دوره از جشنواره قصهگویی افزون بر معرفی برگزیدگان استانی، ملی و بینالمللی، یک جایزه بهعنوان جایزه جهانی قصهگویی، یک جایزه بهعنوان قصه برگزیده با موضوع سردار سلیمانی و یک جایزه با موضوع لبخند بهصورت ویژه اهدا میشود.
مرحله پایانی بیستوپنجمین جشنواره بینالمللی قصهگویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با شعار «با قصه لبخند بسازیم» همزمان با شب یلدا برگزار میشود.
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